La plantilla de limpieza en colegios de Jerez advierte de deficiencias en el servicio por incumplimientos de la concesionaria

Vuelven a surgir problemas en el servicio de limpieza de los colegios públicos de Jerez. Las trabajadoras denuncian incumplimientos por parte de la empresa concesionaria y advierten de que puede llegar a darse alguna incidencia en centros educativos ante un servicio que califican de “deficiente”.

La presidenta del Comité, Inma Barea, en declaraciones a Radio Jerez, afirma que Ingesan ni suple bajas ni vacaciones ni horas sindicales como marca el pliego, y eso ya afecta -reseña- a la limpieza de colegios.

El déficit más llamativo, según expone Barea, es el de la sustitución de las libranzas. Las empleadas fijas discontinuas tienen derecho a 25 días de vacaciones al año. La empresa les obliga a coger la mitad de esos días de asueto en Navidad, cuando los niños no están en clase, pero no sustituye a las empleadas con lo que, como primera consecuencia, ya no se hacen las limpiezas especiales del periodo Navideño. La segunda mitad de las vacaciones las toman en abril, pero la concesionaria, siempre según el comité, rebaja la contratación de la plantilla sustituta a 30 horas semanales alegando falta de presupuesto.

El comité asegura que ya ha trasladado la situación al Ayuntamiento, sin que haya respuesta. “Nos duele la boca de decirlo”, remacha Barea.

La plantilla de Ingesan para la limpieza de colegios en Jerez está integrada por 106 operarias.