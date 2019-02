Guille: "El trato que estoy recibiendo no lo merezco"

Guille Escribano, jugador del Rota, cedido por el Xerez CD, ha lamentado el trato que está recibiendo por parte de los dirigentes del club azulino, que no sólo no han atendido aún sus compromisos de pago, sino que ni siquiera le han hecho un mínimo seguimiento desde que llegó al equipo de la Villa.

Al delantero jerezano no le duelen tanto las deudas que la entidad mantiene con él, “me molestan que no se atiendan ni siquiera los compromisos personales, llevo ya un rato en el fútbol y sé que cuando cedes a un futbolista, lo mínimo que se le hace es un seguimiento, verle en algún partido o llamarle de vez en cuando al menos, y eso no lo han hecho”.

Guille lamenta que le hayan cedido a otro equipo y se hayan “desentendido de mí, ni siquiera me cogen el teléfono, ni me responden a los wassap. Mi enfado no es ya por no cobrar, sino por el trato que estoy recibiendo”.

La Asociación de Futbolistas españoles (AFE) ya está al tanto de su situación, “se ha puesto en contacto con el Xerez CD y Susana (responsable en Jerez del Grupo de Oliver), les ha dicho que no sabe nada del tema, cuando eso no es verdad, yo tengo aquí mensajes con Susana dándome largas y al final me recomienda que hable con Julio Antón, con el que consigo hablar. La última vez, me dijeron que en el mes de enero iban a incluir una parte de las nóminas para pagarme algo y yo me lo creo, pero al final cobran mis compañeros y yo no lo hago, me dicen que mi situación es especial porque yo soy especial para ellos –Luis Oliver y Julio Antón- y menos mal que lo soy”.

El jerezano apunta directamente a Vicente Vargas, “porque ya no es solo Susana o Julio que estará en Madrid, ¿y el director deportivo? Cuando cedes a un jugador tienes que hacerle un seguimiento, pero claro, si el director deportivo a tus espaldas habla mal de mí y luego a la cara no tiene cojones de decírmelo….”

Llega más lejos cuando recuerda que Vargas fue a Rota a por Luis Lara y “allí le dicen que se lleve a Guille que es cedido y la respuesta de él mejor me la voy a callar, pero es que estoy viendo que los directores deportivos de Jerez no se visten por los pies”.

En este sentido, el delantero también tiene reproches hacia Edu Villegas, aunque “ya tendré tiempo de decírselo a la cara y que todos sepan la verdad”

El delantero desmiente que Juan Pedro Ramos, que entonces entrenaba al Xerez CD no le quisiera, “eso no es verdad, tengo audios de conversaciones que lo demuestran. Vargas no le dice la verdad, pero es que él no le dice la verdad ni al médico”.

Por último, lamenta terminar de esta manera, “porque mi comportamiento con los dos Xerez siempre fue magnífico, nunca tuve una mala palabra cuando estuve en uno de ellos o en el otro y así se me está pagando”.