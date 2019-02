Pleitos cofradieros

Que nuestras hermandades y cofradías siempre han sido bastante belicosas, a nadie le debe resultar extraño. Es más, la incidencia actual de la ‘litigiosidad’ en el microcosmos eclesial que representan nuestras Hermandades y Cofradías es bastante baja, si tenemos en cuenta tiempos pasados. De hecho, el Dr. ROMERO MENSAQUE llegó a firmar un libro titulado ‘Pleitos y conflictos en las Hermandades Sevillanas’ que habla bien a las claras de cómo se las gastaban nuestros predecesores en materia jurídico-canónica.

Viene esta reflexión al hilo porque volvemos este año a tener otra vez ‘cuitas’ en torno a la banda delante de la cruz de guía en la Hermandad de Jesús, que quieren defender como una seña de identidad, frente a los hermanos de la Hermandad de la Viacrucis, que consideran que altera su carácter estrictamente penitencial y ascético.

Sinceramente no sé dónde estará la solución. Me parece que hay algún decreto o similar que impedía bandas en la carrera oficial, excepto si es la primera. Tampoco sé si dar distancia entre las hermandades, de 10 minutos, sería algo tan descabellado. Lo que me llama la atención es el mensaje aparecido en la prensa escrita local días atrás donde desde el Consejo de Cofradías, al parecer, se le pedía a la Hermandad de la Viacrucis comprensión porque “se sienten presionados por otras instancias”.

No quiero imaginarme, ni por un momento, a qué instancias puedan referirse. No veo yo, sinceramente, al Sr. Mazuelos Pérez involucrándose en estas cosas. Se admiten apuestas…!!