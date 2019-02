David Narváez es el máximo goleador del equipo con 4 tantos y lo es jugando muy poco esta temporada, aunque eso sí, aprovechando al máximo las oportunidades que le está dando Nene Montero, que no están siendo muchas.

Pero el atacante rentabiliza muy bien sus apariciones en el terreno de juego y ante Los Barrios, marcó el gol de la victoria cuando el encuentro, ya apuntaba al empate a cero tras la expulsión de Amin.

Narváez estuvo astuto en la jugada clave del partido, “yo vivo del gol y no sé porqué esperaba el error de los centrales, lo que hice fue ir a la espalda de los defensas y esperar su fallo. Entonces Paco Borrego le da con la puntera y me llega a mí la pelota y no me lo pienso para batir a mi amigo Zamora”.

Con el tanto llegó la locura al graderío de La Granja y en el campo, donde la celebración se convirtió en una especie de reivindicación del goleador, “quizás porque no estoy muy acostumbrado a estar tanto tiempo en el banquillo, ahora estoy jugando muy poco y hay que aprovechar las oportunidades. A pesar de todo, me siento orgulloso de la temporada que estoy haciendo, porque me están salvando los goles”.

David Narváez recuerda que se debe al Xerez CD, “a mi equipo y a mí mismo y por eso no puedo bajar los brazos. Ahora el míster no está contando conmigo pero tengo que seguir trabajando. Yo no solo doy gol, ya me conocéis, también doy asistencias y otras cosas en el campo al equipo”.