Juan Fernández, alcalde Linares, analiza de forma positiva la reciente visita de Juanma Moreno, presidente de La Junta de Andalucía. Aprovechando la reunión que el líder andaluz mantuvo con representantes de la plataforma "Todos a Una", el máximo edil pudo intercambiar impresiones con él, especialmente, sobre el futuro industrial del municipio. Fernández, que agradece el compromiso mostrado por Moreno Bonilla, celebra el simple hecho de que haya guardado un sitio en su agenda para hablar del futuro de los linarenses: "Hacía ocho años que un presidente no venía a Linares".

Para el alcalde, a partir de ahora es necesario fortalecer las vías de comunicación con el gobierno andaluz y de manera mucho más específica "con el Consejero de Hacienda", con el fin de tratar los compromisos pendientes. Dice Juan Fernández que "se han descuidado todas las iniciativas" en los últimos años, por lo que espera que La Junta sea receptiva con las necesidades de la ciudad: "Juanma Moreno habló de fórmulas para regenar esos espacios industriales y me alegra que haya venido porque Linares no tiene más espera", lamenta.

Mientras esos compromisos se materializan, el alcalde sigue perfilando su proyecto electoral para el próximo 26 de mayo. Al respecto, todavía no tiene cerrada la lista de personas que le acompañarán. Todo en una candidatura (Linares Primero) que se marca el objetivo más ambioso posible, esto es, "conseguir la alcaldía de nuevo". Al hilo de estas palabras, Fernández recuerda que "yo no he salido corriendo en el peor momento de Linares", por lo que volverá a batirse en las urnas con sus oponentes políticos como viene haciendo en los últimos mandatos municipales.

De su lista electoral no ha adelantado ningún detalle, salvo el logotipo oficial que ha enseñado, por primera vez, en presencia de los medios de comunicación. No en vano, ha querido opinar sobre la que el PSOE presentó el pasado domingo y en la que no aparce ningún socialista de la actual corporación: "Daniel Campos está jugando al billar y con una carambola se ha quitado del medio a Pilar Parra, Luis Moya, Macarena García o Ana Cobo. Mientras los ha necesitado, los ha utilizado para echarnos del partido a Juan Sánchez y a mi. Al final está claro lo que yo preveía que podía pasar. Ahora no hay monedas de plata para darle a nadie", ironiza Juan Fernández.