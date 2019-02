Los bomberos de Madrid se ofrecen para detectar casos de pobreza energética

Dicen que vieron cómo hace dos años sus compañeros de Barcelona creaban un protocolo para avisar cuando detectan casos de pobreza energética. Explican que son los primeros que pueden ver ese tipo de situaciones, por ejemplo, cuando tienen que acudir a viviendas porque una persona mayor no puede abrir la puerta o porque se produce un incendio.

Y, a partir de ahí, se encuentran situaciones como ésta que describe Israel Naveso, responsable del Sindicato de Bomberos de Madrid CSIT-Unión Profesional. "Gente que no tiene para pagar el suministro eléctrico. Que no tiene vitrocerámica, entonces se tiene que hacer la comida con un camping gas en su propia casa. Eso, al final, acaba provocando un escape de gas o un incendio en la propia cocina y eso es lo que nos hemos encontrado pero no una ni dos, sino bastantes veces".

Los bomberos proponen incorporar a los partes de intervención un documento en el que se detallaría la valoración del estado de la vivienda (si hay orden, higiene...), el estado de los suministros y las instalaciones (si no tienen, están cortados o pinchados), valoraciones sobre la situación de la persona y un indicador para definir si creen que en ese hogar se podría estar en un riesgo de pobreza energética. Todo eso para ponerlo al final en conocimiento de los servicios sociales.

La propuesta ya la tienen encima de la mesa tanto la Comunidad de Madrid, con quienes se vieron en julio del año pasado, como el Ayuntamiento de la capital, que les recibió en octubre. Ambas instituciones dicen que están estudiándolo pero que todavía no han dado ningún paso para poner en marcha el protocolo.