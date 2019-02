De la Rocha presenta su candidatura con un llamamiento a la neutralidad

Manuel De la Rocha (Madrid, 1947) comenzó su intervención yendo al grano: "todos los candidatos a las primarias tenemos que estar en condiciones de igualdad. Que no haya candidatos oficiales ni oficiosos, ni de primera y de segunda". Y añadió:"Si no nos creemos este proceso de primarias como un proceso democrático abierto, es mejor el modelo anterior. Hagamos unas primarias limpias y transparentes".

El excalde de Fuenlabra, ex consejero y ex diputado en la Asamblea y en el Congreso, lanzó un órdago a Pedro Sánchez minutos después de que explicara a los periodistas que había invitado por carta al secretario general para que acudiera a la presentación, pero que no había obtenido ninguna respuesta. "No me ha contestado, supongo que tendrá otro tipo de ocupaciones en este momento en que se va a convocar elecciones generales" zanjó. Aunque sin ninguna presencia de la Ejecutiva Federal del partido, de la Rocha sí recibió un mensaje de texto del ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrel. Mensaje que la presentadora del acto leyó en público que daba ánimos al candidato, sin mostrar un apoyo explícito. Aunque Borrell sí definió las primarias como el momento de dar voz a la militancia.

A De la Rocha slo acompañaron ayer en el acto de presentación de su candidatura en el Círculo de Bellas Artes el secretario general de los socialistas madrileños José Manuel Franco, el portavoz del grupo socialista en la Asamblea Ángel Gabilondo y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital Purificación Causapié. Un acto que congregó a más de doscientas personas y que contó con la participación de ex altos cargos en el partido o personalidades vinculadas al PSOE como el ex alcalde Juan Barranco, José Bono o el ex secretario general de UGT Cándido Méndez.

La importancia de la autonomía de los militantes para elegir el candidato y la experiencia de De la Rocha fueron las ideas fuerza de su discurso. "En este escenario soy la persona más capacitada para recuperar los 170.000 votantes madrileños", ha dicho después de exponer su plan basado en medidas ecologistas, desarrollo en los distritos del sur y cooperación con ayuntamientos circundantes.

El candidato también lanzó una crítica a su propio partido: calificó de error que el grupo socialista no entrara en el gobierno municipal con Manuela Carmena en 2015 como sí hizo el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona con Ada Colau. Lo que ha permitido, ha dicho, "una gestión de Ahora Madrid hecha por impulsos" y a los que ha calificado de "solo activistas" a los que les falta la experiencia en la gestión y la proyección de un partido político. Aunque finalizó defendiendo el entendimiento entre las fuerzas de izquierda el día después de las elecciones.

Calendario de primarias

Este martes ha comenzado el proceso de recogida de avales de los precandidatos, que deberán presentar un mínimo de un cinco por ciento de los 5.313 afiliados al partido en la ciudad. Así, el 26 y 27 de febrero se proclamarán de forma provisional los candidatos que podrán hacer campaña entre el 4 y 8 de marzo.

El día 9 se producirá la votación. Si uno de ellos aglutinase más del 50 por ciento de los votos se proclamaría candidato a la alcaldía el 14 de marzo. Si no fuese así, pasarían a una segunda ronda el día 16 y habría candidato oficial el 21 de marzo.