Paso adelante para la residencia

Por unanimidad se aprobó el plan de viabilidad de la residencia de mayores de Medina del Campo. Un proyecto que el equipo de gobierno confía que comience en seis o siete meses y que presentan como bueno para Medina, aunque no sea exactamente la residencia que ellos hubiesen querido, es decir, completamente pública.

El grupo popular criticó que no hubiesen trabajado por otro proyecto, si este no es exactamente el deseado, y Lambás anunció que no empezarán las obras en seis meses, que costará a los residentes lo mismo que cualquier residencia privada de las que ya existen y que contará con pocas plazas para Medina. El PSOE y Gana Medina aseguraron que, de no haber aceptado este proyecto la Junta no hubiese dado de paso ningún otro y por ello se llevaba a aprobación. Finalmente, tras el debate, se aprobó por unanimidad.

No ocurrió lo mismo con la modificación presupuestaria de 198.000 euros que planteaba el gobierno. La idea era emplear ese dinero, de la partida de personal, en obras como la reforma de tres parques infantiles, arreglo de elementos en el parque Villa de las Ferias, asfaltado de algunas calles, reforma de las instalaciones deportivas y el colector de la calle Duque de Ahumada. El PP recordó que estas cuestiones las presentaron ellos a través de mociones, no se aceptaron y ahora el equipo de gobierno lo presenta como modificación. Lambás insistió en que se retira un dinero de la partida de personal cuando hay más de 50 plazas vacantes sin convocar en el Ayuntamiento. Al final, con los votos favorables de PSOE y Gana Medina y la abstención de PP y Lambás, la modificación salió adelante.