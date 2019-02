Presenten a Maó la querella contra el rei emerit Joan Carles I

L’advocat Enrique Santiago explicarà aquest dimecres a Maó la querella presentada contra el rei emèrit Joan Carles de Borbó i fins a vuit persones més entre les que trobam a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, els empresaris Juan Miguel Villar Mir i Juan Villalonga, el comissari Villarejo i el director del CNI Félix Sanz. Se’ls acusa de la possible comissió de delictes de suborn, contra la Hisenda Pública, administració deslleial, frau i exaccions il·legals, tràfic d'influències, constitució de grup criminal, blanqueig de capitals, encobriment, amenaces de mort condicionals, descobriment i revelació de secrets, omissió del deure de perseguir delictes o corrupció entre particulars, un total de 13 delictes.

Segons l’advocat Santiago aquesta querella hauria de ser com qualsevol altra, però el cert és que el Tribunal Suprem té des de desembre la denúncia i encara no l'ha acceptat tramitar. Això sí. Ha demanat una fiança de 12.000 euros per estudiar si l'accepta. Aquesta quantitat de doblers es va recaptar mitjançant crowfunding.

Santiago apunta que la monarquia és un vestigi del passat que no te raó de ser en ple segle XXI. No entén com en una societat demiocràtica hi ha un càrrec públic que no l'escullin els ciutadans. Que a més cometi delictes, segons ell, "es inacceptable". Enrique Santiago recorda que Espanya no tria el seu cap de l’estat des de fa 85 anys.

L’explicació de la querella serà dimecres a les 19,30 a la seu del partit a Camí des Castell 239.