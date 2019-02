Rudez lo tiene claro: "Hay que olvidar lo malo, empieza una nueva temporada"

Tras el parón por ventanas FIBA y la reciente Copa del Rey, el UCAM Murcia sigue concentrándose y trabajando para asumir a su próximo rival, el FC Barcelona Lassa. Damjan Rudez pasó por rueda de prensa para hablar de los sentimientos del equipo: cómo se siente, a qué aspira y en qué momento se encuentra de cara a superar las adversidades que acechan al club universitario. Sobre el Barça, el ala-pívot aseguró "que vengan aquí a ver qué pasa, no vamos a bajar los brazos y estaremos preparados".

"No es momento de soñar, es de trabajar. Cada entrenamiento nos aporta mucho y estamos mejorando. Vamos a sacar mucha confianza, que es lo que importa. Aunque mentalmente sea duro para nosotros, pienso que vamos a cambiar la mentalidad, comportamiento y juego", aclaró el croata.

Además, Rudez mandó un mensaje desde el vestuario que invita al optimismo y a creer en el equipo: "Ahora empieza una nueva temporada, una nueva competición. Nos ha venido bien este parón, estamos en plena 'mini pretemproada', nos vamos a aprovechar de ello".

Aunque a priori, el objetivo sea salvar la categoría y lograr la permanencia, el universitario añadió nuevos retos de cara al tramo final de liga: "No es momento de hacer promesas, pero sí que deberíamos tener una ambición no solo de salvarnos. Aquí no solo tenemos la ambición de salvarnos, pero queremos más. Veo en mis compañeros mucha hambre y cómo nos estamos comportando en el entrenamiento. Aunque estemos en mala situación, esto cambia rápidamente y lo he vivido ya en mi carrera".