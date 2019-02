No habrá propaganda electoral en el recorrido de las procesiones de la Semana Santa de Lorca

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Lorca ha llegado este martes a un acuerdo "a propuesta del alcalde y por unanimidad", según fuentes municipales, para "no ubicar ningún tipo de publicidad electoral por los próximos comicios nacionales en ningunos de los espacios, calles o plazas que acogen los actos, procesiones, encuentros y otros eventos" de la Semana Santa lorquina.

Tras este acuerdo, los servicios municipales han iniciado la elaboración de un catálogo de espacios que será remitido previamente a los portavoces de los grupos municipales.

El acuerdo llega después de que el alcalde, Fulgencio Gil (PP), no ocultara su malestar por la coincidencia de la campaña electoral con los desfiles bíblico pasionales, llegando a decir que su partido no haría campaña durante estos días porque "la Semana Santa de Lorca no se toca, no se empaña, es innegociable".

Sobre este tema, este martes el portavoz socialista en el Ayuntamiento lorquino y candidato a la alcaldía Diego José Mateos ha adelantado que su formación sí realizará actos electorales siempre y cuando no interfieran con el desarrollo de las actividades cofrades. Mateos ha reprochado a Fulgencio Gil, en todo caso, que su postura sobre este tema "ha sido su primer acto de propaganda política a cuenta de la Semana Santa lorquina".