Ni Ciudadanos ni PSOE se cierran a un pacto en las elecciones autonómicas

Ciudadanos señala que el acuerdo de no pactar con el PSOE de Pedro Sánchez es para las elecciones generales solamente, no dice nada de los territorios y el PSOE asegura que salvo con quien se acerque a la extrema derecha, está abierto a llegar a acuerdos.

Dado que todo apunta a que no habrá mayorías en las próximas elecciones autonómicas y tras el anuncio de Ciudadanos de que no pactaría con el PSOE en estas elecciones generales, hemos preguntado a Ciudadanos y PSOE qué harían aquí en la región. Está claro que Ciudadanos tiene aun que celebrar sus primarias y por lo tanto queda mucho camino por recorrer. Por ello, su secretaria de comunicación, Isabel Franco, ha señalado que ese acuerdo se tomó para las elecciones generales. Aunque no se ha pronunciado directamente sobre que pasaría en Murcia, con esa afirmación no se cierra la puerta.

El partido socialista murciano dice que sale a ganar, pero entiende que no habrá mayorías. Por eso, el secretario de organización, Jordi Arce, ha señalado que tienen claro que no pactarán con PP o VOX, con quien se acerque a la extrema derecha. Con el resto, dice, no tendremos problemas en sentarnos a hablar.

Arce acude esta tarde a una reunión de secretarios de organización con José Luis Ábalos en la que se verá el calendario de cara a todas las citas electorales. En principio, en la Federación socialista murciana deberían estar cerradas todas las candidaturas, generales, autonómicas, municipios de más de 50.000 habitantes y europeas entre el 8 y el 9 de marzo.