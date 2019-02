Paredes rechaza acreditar que no hay vestigios franquistas en el municipio

El Ayuntamiento de Paredes de Nava (Palencia) ha acordado en Junta de Gobierno "inadmitir de plano" la solicitud del Director General para la Memoria Histórica en la que pedía al consistorio que "acredite la no existencia de simbología franquista en el municipio, y para en el caso de que la hubiera, proceda a dar cumplimiento a la Ley con la elaboración de un catálogo de vestigios". El consistorio considera que con esta petición, no supone otra cosa que establecer una presunción genérica e infundada de que no está cumpliendo con la legalidad.

En la amplia contestación que el Ayuntamiento de Paredes de Nava ha remitido al Director General para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, Fernando Martínez López, el consistorio señala en los fundamentos de derecho que la eliminación de la hipotética simbología de exaltación franquista en ella localidad "es un asunto de estricta competencia municipal". Se considera que la Dirección General actúa como "una autoridad frente a la que ha de rendirse cuentas". A juicio del Ayuntamiento "la petición carece de todo rigor jurídico e implica una absoluta falta de respeto a la autonomía local del municipio y a las competencias que le son propias".