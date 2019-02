Goia cree que el letrero de Donostia es "manifiestamente mejorable"

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha restado este martes importancia a la polémica suscitada en torno al letrero con el nombre de la ciudad en letras gigantes colocado el pasado viernes en los jardines del Palacio Miramar, aunque ha opinado que le parece "manifiestamente mejorable".

"Ha generado cierta polémica y hay opiniones para todos los gustos" pero tampoco hay que dar a este asunto "más importancia de la que realmente tiene", ha señalado Goia a preguntas de los periodistas, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del gobierno municipal.

"Las cosas se hacen con buena intención pero, aunque, a veces, el resultado no responde a las expectativas", ha reconocido Goia, en alusión a la iniciativa de los responsables de turismo del Ayuntamiento, departamento que gestionan sus socios socialistas.

Haciéndose eco de algunas de las quejas, ha mencionado, por ejemplo, que el elemento con el nombre Donostia-San Sebastián en letras gigantes "está en cuesta", "en dos alturas" y "tiene un color poco discreto" (azul intenso).

Este tipo de "cosas a veces generan polémica" pero puede resultar incluso "hasta divertido", ha bromeado el alcalde jeltzale, antes de recordar que, si la ubicación no gusta o no funciona, el cartel no es "inamovible", de manera que si es necesario "cambiarlo de sitio, se cambia con toda naturalidad".

Finalmente, ante las distintas reacciones que el nuevo elemento decorativo ha despertado entre donostiarras y visitantes, sobre todo en las redes sociales, Goia ha abogado por "saber escuchar" y ha agregado que, en este caso, "el remedio" es además "bien fácil". Hay "solución y alternativas", ha zanjado.