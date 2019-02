Victoria Fuentes: "Que nadie se sienta limitado en el cárnaval de Cádiz"

a

Victoria Fuentes, fiscal contra los delitos de odio en la Fiscalía de Sevilla, ha pronunciado la conferencia inaugural de las jornadas sobre "El Humor en los medios de Comunicación" que organiza la Cadena SER en la facultad de Comunicación de Sevilla. En su opinión nadie debe "ponerse límites" a la hora de escribir las letras del carnaval porque "la sátira está permitida y protegida", ha señalado. Cosa diferente es que los fiscales deban investigar los hechos que se denuncian, hechos que se archivan en muchos casos. "Se trata de aplicar el sentido común", ha enfatizado.

Fuentes ha explicado el caso del rapero mallorquín José Miguel Arenas, Valtonyc, investigado en Sevilla por un supuesto delito de odio por haber gritado en un concierto en Marinaleda "matad a un puto guardia civil esta noche y poned una puta bomba al fiscal". Se trata, ha señalado de un llamamiento a cometer actos violentos, y no de la letra de una canción. "El llamamiento a la violencia no está permitido, no se puede crear un caldo de cultivo", ha repetido en varias ocasiones.

"La crítica política es amplia y permisiva pero tiene límites cuando se crea el caldo de cultivo que fomenta la violencia y la discriminación; o cuando se pretende eliminar del mapa al que no comparte nuestras ideas estamos hablando de algo serio".

La fiscal considera que el derecho penal debe ser "lo último" a la hora de limitar la libertad de expresión. Citando sentencias del Tribunal Supremo, el Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha abogado por las sanciones administrativas en los casos en los que pudieran traspasarse los límites del derecho al honor, la imagen o los derechos protegen a la infancia.

La representante del Ministerio Público ha expresado su preocupación por el radicalismo y la crispación que está apareciendo en la sociedad y que, en muchos casos, fomenta el odio y la violencia o "la eliminación del que piensa o es diferente".