Ribó, Mestalla y los coches mal aparcados

Me sorprende que el alcalde, a punto de agotar la legislatura, se interese ahora por la movilidad de los miles de aficionados que van a ver el fútbol a Mestalla. Y además que lo haga sin una visión global del problema, poniendo el foco en las personas que se desplazan en coche. Las quiere enviar a aparcar a Tarongers, al campus de la universidad, para que no estacionen mal y para no verse obligado a enviar la grúa a los alrededores de Mestalla, con lo impopular que es eso.

Pero Ribó se equivoca reduciendo el problema al coche, ese agente contaminante del aire cuya circulación paradójicamente quiere reducir.

Antes de enviar los coches a Tarongers debería mejorar el transporte público. Un mayor refuerzo de EMT y un servicio en condiciones del metro (aunque este no dependa de él) animará a mucha gente a dejar el coche en casa.