Así pretende ADU Mediterráneo quedarse con las parcelas de Mestalla

ADU Mediterráneo, la filial de ADU Asesores creada para competir por las parcelas de Mestalla, trabaja a destajo en el proyecto 'Residencial Acequia de Mestalla'. La cara valenciana de ADU Mediterráneo, José Luis Santa Isabel, ha recalcado a Radio Valencia-Cadena SER que esta idea pertenece a su ámbito de "empresario relacionado con la construcción" y es "independiente" con el cargo de presidente de la Federación de Empresas Constructoras de la Comunidad Valenciana (FECOVAL)".

Estos ofertantes aseguran haber recibido hace menos de una semana el visto bueno de Deloitte y el Valencia C. F. para ofrecer el derecho preferente de suscripción (prereservas) de las viviendas que se construirían si son finalmente los adjudicatarios. Esto se ha hecho, además de a titulo privado, a través del registro de demandantes de vivienda en cooperativa de la Federación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de la C. V. (según ADU Mediterráneo, son unas 4.000 personas a las que les llega esta información, que son hasta 120.000 sumando las de toda España a través de CONCOVI -la Confederación nacional de cooperativas de viviendas).

Uno de los puntos que resulta más chocante es que no se presentan al proceso con una oferta inmobiliaria de cualquier promotor al uso, que compraría el terreno para después construir y sacar beneficios con la venta de viviendas: lo que dejaría satisfecho al Valencia, que cobraría por vender su suelo, y al promotor con la posterior venta de viviendas y terciario. Pero desde ADU Mediterráneo, se asegura que tienen las garantías necesarias para acudir a este proceso y hacerle una oferta vinculante al Valencia C. F. Es decir, asegurar que podrán pagar la cuantía ofertada, que no han querido precisar a este medio.

En esta operación entrarían varios agentes protagonistas: el Valencia C. F., que necesita cobrar su suelo; los propietarios de viviendas compradas en régimen de cooperativa; ADU Mediterráneo, que gestiona la construcción; los bancos y los fondos de inversión que asegura tener detrás para prestar el dinero necesario a los compradores; y un factor muy importante que son las operadoras que pagarían por explotar el terreno terciario y comercial. También asegura contar con el interés de varias operadoras por el total y por algunas partes de este terreno.

En ADU Mediterráneo han optado por presentar una oferta basada en el sistema de cooperativa porque piensan que es "la mejor solución para construir sobre el suelo de Mestalla". La idea recoge levantar en varios edificios un número aproximado de 474 vivivendas, que iría en función de los metros cuadrados y las habitaciones de cada una. Desde ADU Mediterráneo, se asegura que el precio máximo del metro cuadrado que se maneja es 4.000 euros. Es decir, un piso de 90 metros cuadrados costaría 360.000 euros.

En esta primera fase se pide a los suscriptores preferentes 3.500 euros por la prereserva. Si el proyecto no es el elegido por el Valencia, se les rembolsará 3.450. Pero si es el elegido, ese dinero se descuenta del total. El siguiente paso será, una vez elegida la vivienda, aportar el 30% del coste total antes de poner en marcha las obras. Una vez comenzadas, el 70% restante viene financiado.

Y los plazos que se manejan en ADU Mediterráneo, según han explicado a la SER, es que las obras se inicien en 2021, la fecha por la que según la ATE el Valencia debe haber abandonado Mestalla (para eso el Valencia tiene que haber encontrado la solución a su otro gran 'marrón': la financiación para acabar el nuevo estadio). Y tras la construcción entregar las llaves de las viviendas en 2025.

Así pues, ahora falta concretar lo mollar: poner la cifra de la oferta vinculante concreta sobre la mesa, garantizar el pago al Valencia, identificar los bancos que están detrás con financiación y el nombre del o los operadores que explotarían la zona comercial. Vamos, total casi nada... Lo anterior nos dirá si este proyecto es un castillo en el aire o una oferta convincente. El 28 de febrero Deloitte y el Valencia C. F. tendrán que hacer la prueba del algodón.