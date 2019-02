Chechu Dorado : "Si seguimos así sumaremos muchos puntos"

Chechu Dorado se llevó buena parte de los focos del empate con excelentes sensaciones del Real Zaragoza ante el Albacete. El central andzaluz, formado en la Ciudad Deportiva, hizo su debut con la camiseta del primer equipo. Al igual que Linares hace una semanas, Dorado cumplió un sueño.

DEBUT- "Muy contento por haber podido debutar con el Real Zaragoza y además en casa. Lo único que me quedó es que perdimos dos puntos ante un gran equipo, pero la verdad que acabé satisfecho porque pensé que podría haber tenido más problemas después de tanto tiempo sin actividad. Repondió bien el cuerpo y terminé bastante contento".

RITMO- "Espero seguir teniento la confianza del mister y poder ir participando en la competición, es lo que te da ese plus. Tengo el depósito lleno, pero el motor parado porque cuando tienes cierta edad lo que da esea chispita es competir, los partidos. Espero poco a poco poder encontrarme mejor para llegar mejor a los minutos finales de los partidos".

RENOVACIÓN CON 13 PARTIDOS-"Ahora mismo no miro tan a largo plazo, no quiero ni pensar en la jornada 42. En estos momentos hay que pensar en preparar la semana lo mejor posible para que Víctor siga confiando en mí y si juego diez, doce, once o solo este partido, intentar dar el máximo cada día para ver el trabajo refrendado. Que se consigue, bien; que no, por lo menos lo habré intentado todo".

BUEN MOMENTO-"Ante el Albacete ratificamos que estamos en una buena dinámica. El equipo va hacia arriba y creo que si seguimos jugando así vamos a sumar muchos puntos. Ya veremos al final de temporada donde estamos, no hay que perder energías en pensar donde estaremos en la última jornada y sí centrarse en el próximo partido que va a ser un rival difício y un campo complicado".

OTRO PARTIDAZO-"Osasuna es un equipo que ha ido de menos a más y se encuentra en un gran momento de forma con una plantilla que perfectamente podría estar disputandi la primera división. A mi, la temporada pasada con el Rayo, nos costó dios y ayuda ganar. Se que el Zaragoza ganó la temporada pasada allí, pero ya sabemos que en esta categoría no ni un solo partido fácil".

Con Papu y Lasure, pero sin Víctor

El Real Zaragoza ha comenzado a preparar esta mañana el partido des este sábado (20,30 horas) contra Osasuna en El Sadar. Lo ha hecho con el regreso de dos jugadores importantes. Papu ya no tiene molestias en su tobillo, mientras Lasure está recuperado de la rotura fibrilar que se produjo en el partido ante el Oviedo. Tanto el georgiano como el aragonés podrán entrar en la convocatoria para el choque del próximo sábado en El Sadar.

Sin embargo, Zapater continúa al margen y Alberto Benito ha tenido trabajo individualizado por las molestias musculares que le impidieron terminar el partido ante el Albacete. La asuencia más significativa ha sido al de Víctor Fernández por una pequeña cirugía que le ha impedido estar en el entrenamiento que ha dirigido su segundo, José Luis Roriguez "Loreto".