"Encontrar para encontrarnos". Este es el nombre de la exposición que Cáritas ha inaugurado este martes en la Casa de la Iglesia, en Zaragoza, para sensibilizar a la población sobre la inmigración. Una muestra que recoge la dura realidad de las personas migrantes que huyen de sus países de origen en busca de un mundo mejor. A esto se suma el muro con el que se topan en la mayoría de los casos porque les cierran las puertas.

Es lo que ya se conoce como la movilidad humana forzada a la que, desgraciadamente, se ven abocados muchos de ellos. Bajo este prisma, el Papa Francisco pone en marcha a nivel mundial esta exposición que ahora recala en Zaragoza. Carlos Gómez, director de Cáritas, remarca que trata de "sensibilizar a la población de esta realidad", ya que algunos no piensan que "la emigración es consecuencia de una situación socio - económica que hemos provocado el mundo desarrollado", es decir, "que estamos creciendo a costa del Tercer Mundo y, cuando el Tercer Mundo quiere compartir algo de la riqueza que hemos generado a su costa es cuando ponemos fronteras".

Uno de esos lugares es Tánger, frontera complicada y vía de entrada a Europa a través de España. Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger, apunta que "el hecho de atravesar una frontera, que es muy difícil y donde se han puesto toda clase de obstáculos, es una victoria, una conquista"

Una de las protagonistas de esta exposición es Zineb, que salió de Marruecos hace 20 años. Durante todo este tiempo ha vivido en Zaragoza. A pesar de que dice que no le gustó dejar su tierra nunca se ha arrepentido de su decisión, porque en su país, hace dos décadas "la mujer no podía hablar, solo con miedo, con vergüenza". Ahora, "me considero una inmigrante privilegiada porque tengo trabajo y techo" y remarca que "un inmigrante en la calle es doble peor que un ciudadano en la calle".