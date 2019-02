Ganemos no apoyará los presupuestos de Ciudad Real

Se complica la recta final de la legislatura de Pilar Zamora en el Ayuntamiento de Ciudad Real. El grupo municipal de Ganemos, principal aliado del PSOE, anuncia su voto en contra al proyecto de presupuestos que se debate este jueves en sesión extraordinaria. Si el equipo de gobierno no recaba los apoyos suficientes, no tendrá más remedio que prorrogar el presupuesto. Ganemos justifica el no con el argumento de que los socialistas no han sabido recoger el sentir de sus propuestas en 2 áreas fundamentales: movilidad y participación ciudadana.

Ha sido la concejal Prado Galán la que ha comparecido este martes advirtiendo que no los apoyarán y que renuncian a presentar enmienda alguna, porque tampoco han sido atendidas durante la legislatura. Sí ha aprovechado para poner en valor el trabajo realizado por la formación y que han supuesto avances históricos, como el plan garantizado, mejora de las condiciones laborales, incremento de las partidas en cultura en el consejo local de la mujer, duplicar las ayudas en acción social, haber colaborado para conseguir la creación de la casa de la ciudad y unos presupuestos con perspectiva de género.

No han podido convencer, así lo reconocía la edil al equipo de gobierno para alcanzar otros compromisos fijados en el acuerdo de investidura como las peatonalizaciones en el centro de la ciudad y la reducción de la zona azul, avanzando en una ciudad más sostenible para las personas.

Según Prado Galán, los socialistas tampoco han posibilitado una participación ciudadana real, advirtiendo que las asambleas en los barrios, no dejan de ser actos de rendición de cuentas, sin que a los vecinos y vecinas se les haya brindado la oportunidad de decidir dónde invierten o no sus impuestos. Reitera que los prometidos presupuestos participativos, han brillado por su ausencia, no se han consolidado.

La representante de Ganemos ha asegurado que esta negativa no obedece a ninguna estrategia electoral, por la cercanía de las elecciones, afirmando que no se va a paralizar la actividad y que hay fórmulas para sacar adelante compromisos como la carrera profesional, como los expedientes de modificación de créditos a los que también han recurrido en los últimos años. Pero la pelota, dice, está en el tejado del equipo de gobierno.

Pilar Zamora

La alcaldesa de Ciudad Real ha lamentado esta negativa de Ganemos, advirtiendo que si se confirma estarán rechazando los presupuestos más sociales de la legislatura, reiterando que las personas han estado en el centro de la política municipal.

Pilar Zamora reconoce su decepción y tristeza con este anuncio, porque Ganemos levantará la mano, junto al PP, que ya ha anunciado también su voto en contra y de Ciudadanos, para tirar los presupuestos de 2019, que no podrán salir adelante.

Defraudan a los trabajadores de la casa que estaban esperando este presupuesto para aprobar la carrera profesional y especialmente a la ciudadanía y a las familias más necesitadas, porque se contemplaba una importante partida en acción social, para material escolar, entre otras. Zamora reitera que la postura de Ganemos es incoherente

La alcaldesa recuerda que se van a paralizar 4,4 millones de euros de inversión destinados a acerados o asfaltados.

Resto de grupos políticos

Reacciones entre el resto de grupos de la oposición, el grupo popular asegura que la postura de Ganemos denota que solo buscan rédito político y ahora se quieren desmarcar en la recta final. El portavoz Miguel Ángel Rodriguez insiste que ellos también rechazarán el presupuesto porque no es útil ni bueno para Ciudad Real.

Por la SER ha pasado este martes, Pedro Fernández Aránguez, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Ciudad Real, ha asegurado, que votará a favor si se aprueban las tres enmiendas que ha presentado: Destinar 100.000 euros para la creación de empleo, 50.000 en un plan de fomento de la natalidad y otros 100.000 para invertir en maquinarias de limpieza. Voto favorable que no sería suficiente para sumar la mayoría.