La Policía busca a dos personas tras un atraco en la Avenida de Portugal

Atraco en una sucursal bancaria de Gijón. La Policía busca a dos individuos que a primera hora de la mañana maniataron a los empleados y personal de limpieza de la oficina de Caja Rural situada en la Avenida de Portugal. Los agentes ya realizaron una inspección ocular y cuentan además con las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad. Lo que aún se desconoce es la cuantía del botín con el que huyeron a pie. Yolanda Suárez es la portavoz de la Comisaría de El Natahoyo.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada de Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación tras recibir una llamada sobre las ocho y veinte de la mañana. El testimonio del responsable de la oficina apunta que dos personas estaban esperando para entrar en el banco a primera hora. Además de maniatarlos, los amenazaron para que no se movieran haciendo ademán de ir armados aunque no esgrimieron ningún arma de fuego. Esperaron a que se abriera la caja fuerte para hacerse con el botín. Las cinco personas que se encontraban en el interior de la sucursal no han sufrido ningún daño y no requirieron asistencia médica.

Los cacos eran dos hombres de mediana edad, entre 50 y 60 años y actuaron con el rostro semicubierto bajo unas gafas de sol, bufandas y gorras. Ambos rondaban el 1,70 y 1,75 de estatura y tenían un aspecto cuidado. Los investigadores están tomando declaración a las víctimas y revisando las grabaciones para poder identificarlos.