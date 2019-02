La alcaldesa de Arrecife ha cesado a David Duarte de tres de sus áreas de gobierno, y lo ha hecho después de haber asegurado que no lo haría. De esta manera, Eva de Anta suma ahora Festejos, Turismo, Vías y Obras a las responsabilidades de gobierno que ya tenía: Alcaldía, Recursos Humanos, Régimen Interior, Nuevas Tecnologías, Transparencia, Comercio, Hacienda y Planificación. Una decena de responsabilidades de gobierno que asume ella sola tras la crisis que ha sufrido el partido en torno a las primarias y al carnaval de la capital.

El propio David Duarte, ahora cesado por la Alcaldesa, se posicionó públicamente en SER Lanzarote a favor de un cambio en el PSOE de Arrecife, del que es Secretario General. De esta manera, hizo ver públicamente su descontento con la ahora candidata del PSOE a la capital. Fuentes socialistas afirman a este diario que la decisión de la alcaldesa responde a una represalia contra David Duarte por haber apoyado a su rival en las primarias.

No es la primera vez que ocurre, ya la Alcaldesa de Arrecife retiró parte de sus competencias a la concejala de cultura, Jimena Álvarez, hace unos meses. David Duarte asegura que estuvo en contra de aquella reestructuración también. En declaraciones a SER Lanzarote, David Duarte asegura que no comparte la decisión de Eva de Anta y que no dejará la Secretaría General. El propio David Duarte estará este miércoles a las 11:30 en los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote, escucha aquí un adelanteo de esa entrevista:

David Duarte no encuentra ningún motivo para dimitir y continuará al frente de la Secretaría General del PSOE

David Duarte asegura en declaraciones a SER Lanzarote que su intención es continuar al frente del PSOE en la capital. "Si el Comité me pide que deje la Secretaría no tendré ningún problema", explica Duarte, pero no se irá por voluntad propia. Esto sitúa al PSOE en una situación complicada de cara a las próximas elecciones, con una candidata abiertamente enfrentada con su propio Secretario General hasta el punto de retirarle las responsabiliades de gobierno.

Esto agrava la situación del gobierno en la tercera capital de Canarias, ya debilitado. Un gobierno que cuenta solo con ocho concejales de veinticico que componen el pleno, desde que Coalición Canaria se marchada del grupo de gobierno, alegando que era imposible gobernar la ciudad mientras Eva de Anta estuviera al frente. De hecho, dos concejales de los ocho que componen el gobierno han sido declarados tránfugas por el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).

La alcaldesa asume ahora festejos y con ello la entrada de un carnaval cuyo pregón se celebra este mismo viernes y todavía el Ayuntamiento no ha hecho público el programa. “El programa impreso aún no está en la calle, ni tampoco puede localizarse en la web del Ayuntamiento ni en las redes sociales de la Concejalía de Festejos”, ha señalado el portavoz del grupo municipal de Coalición Canaria–Partido Nacionalista Canario (CC-PNC), Samuel Martín, quien asegura que “esto no es sino un suma y sigue en la cadena de despropósitos en la que se ha convertido la organización del carnaval de Arrecife”.