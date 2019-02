El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado, por unanimidad, destinar un mínimo de tres millones de euros para paliar los daños en las infraestructuras de los municipios malagueños de Teba y Campillos, afectados por las inundaciones que tuvieron lugar el pasado mes de octubre.

En la sesión ordinaria de febrero se han presentado dos mociones, del PP y del PSOE, por vía de urgencia. Ambas formaciones, con el resto de grupos de la Corporación (Ciudadanos, IU Para la Gente y Málaga Ahora) han acordado que se destine esa cantidad mínima de tres millones y, posteriormente, según la disposición presupuestaria, aumentar las cantidades.

El PP en su moción solicitaba al Gobierno central agilizar las ayudas estatales a los municipios afectados, evitando así la "falta de sensibilidad y la incertidumbre" que está generando. También se insta a la Junta a cumplir los compromisos adquiridos y a que la Diputación, una vez los ayuntamientos afectados prioricen las actuaciones a realizar, aporte ese mínimo de tres millones.

La moción del PSOE, por su parte, pedía cinco millones, que finalmente se ha bajado a esos tres como mínimo para lograr la unanimidad y que estas localidades tengan garantizado que percibirán de la institución ayuda para mejorar sus infraestructuras dañadas.

El Pleno ha aprobado también la distinción con la 'M de Málaga' por el Día de Andalucía. Los galardones se entregarán en una gala el próximo 26 de febrero.

Además de darse cuenta de la renuncia de Ana Carmen Mata como diputada provincial, después de ser nombrada secretaria general de Familias de la Junta de Andalucía, en la sesión se ha aprobado una modificación de crédito, la primera de los presupuestos de 2019 a la que se había comprometido el equipo de gobierno del PP con Ciudadanos dentro del acuerdo para aprobar las cuentas de este año.

Dicha modificación, que ha salido adelante con los votos a favor de PP, Cs y PSOE y la abstención de IU y Málaga Ahora, asciende a 1.725.000 euros e incluye peticiones de la formación naranja como, entre otras, 300.000 euros para un plan integral antidesprendimientos; 100.000 euros en esta anualidad para el Centro de Interpretación de la Uva Pasa en Almáchar; 200.000 euros para limpieza de cauces y restauración fluvial o 150.000 euros para instalar réplicas tiflológicas en los monumentos más emblemáticos de la provincia.

También se incluyen otras propuestas y corrección de errores de las cuentas que entraron en vigor el 1 de febrero, entre ellas 555.000 euros más para la modificación del trazado de la etapa 7 de la Gran Senda de Málaga (GR-249), entre Cómpeta y Canillas de Aceituno, para hacer más atractivo el recorrido con el paso por el cañón de Almanchares, una zona de gran valor paisajístico.

Otros 100.000 euros serán para incrementar la partida del material divulgativo (infografías históricas); 100.000 euros para conferencias de La Térmica y La Noria en la subsede del MAD de Antequera; 140.000 euros a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos y 50.000 euros al Centro Principia para un taller de robótica.

La vicepresidenta de la institución, María Francisca Caracuel, ha manifestado que es una "buena modificación presupuestaria" y que no engloba todas las peticiones de Cs, avanzando que habrá otra cuando se cuente con el remanente de tesorería de 2018.

Teresa Sánchez, portavoz de IU, ha trasladado su abstención porque la inversión para el Museo de la Pasa "no tiene todas las garantías", al ser necesario modificar el plan estratégico de subvenciones, que "no viene a pleno por lo que es una voluntad pero no una realidad".

El portavoz socialista, Francisco Conejo, que se ha despedido de la Diputación en este pleno, ya que a partir de este miércoles se incorpora como parlamentario andaluz en la Cámara autonómica, se ha sorprendido por las cuestiones que se incluyen y que, ha dicho, su grupo "lleva reclamando años e incluso liderando". No obstante, el acuerdo de Cs y PP "es insuficiente", lamentando que no se dé respuesta a la mejora de caminos rurales o ayudas a los afectados por las riadas.

"Cs es un grupo sin ideas, sin proyectos, sin prioridades y cuando negocia tiene que incluir iniciativas de la izquierda; nos enorgullece ser el sustento ideológico de la derecha de Ciudadanos: no tienen ideas para cambiar Málaga", ha sostenido Conejo.

Caracuel ha resaltado al socialista que la mejora de los caminos rurales o el plan de daños por temporales irán con cargo al remanente y se volverá a llevar a pleno en otra segunda modificación presupuestaria.

El portavoz de Cs, Gonzalo Sichar, ha dicho a Conejo que no pueden "inventar dinero": "Cuando coincidimos, le molesta; y cuando no que si estamos con la derechona"; a lo que el socialista ha respondido: "Sois dóciles y sumisos, no sé ya si derecha o derechona; no sé quién es más de derechas de los tres --en referencia a Cs, PP y Vox--; ustedes abandonaron el centro y se dedicaron a ser derecha o derechona; nosotros somos el PSOE de siempre, moderado y responsable que defiende el estado de bienestar".

Antes de concluir este pleno, se ha informado también de la renuncia del socialista Francisco Conejo, pasando la portavocía del grupo del PSOE a Antonia García. En su despedida, el dirigente ha agradecido la labor de los funcionarios y trabajadores de la Diputación, de los medios de comunicación, alcaldes, concejales, asociaciones, sindicatos y a todos los colectivos con los que ha tratado estos años.

"Espero que mi trabajo haya servido para hacer una sociedad más justa y con más igualdad de oportunidades", ha dicho y ha agradecido también a sus adversarios políticos, admitiendo su "vehemencia" en su acción política y trasladando su gratitud a su grupo. "No es un adiós, es un gracias por permitirme formar parte de la Diputación", ha asegurado.

A continuación han intervenido el resto de portavoces de la institución, que han deseado suerte a Conejo en su "nueva aventura" en el Parlamento andaluz y han admitido que echarán de menos "sus largas intervenciones y su vehemencia", tal y como ha dicho Teresa Sánchez, de IU, quien también ha agradecido que deje como portavoz a una mujer y aludiendo a la "mini Diputación" creada en el Parlamento andaluz, con el expresidente Elías Bendodo, la diputada de Cs y parlamentaria Teresa Pardo, el exportavoz de su grupo Guzmán Ahumada y ahora Conejo.

El portavoz de Ciudadanos, que ha tenido sus más y sus menos con Conejo, ha destacado el conocimiento de la institución provincial y su reglamento y que sea "un opositor muy consistente". "Te deseo que contribuyas al bien de Andalucía en tu nueva posición", ha manifestado.

Por el PP, Francisco Oblaré ha señalado que se les va "un enemigo íntimo", recordando las palabras pronunciadas por él mismo en el pleno de investidura: "Tanta paz se lleve como descanso nos deja". "Le vamos a echar de menos, los debates se hacían interesantes con su vehemencia. Aquí nos hacía más bien que daño y le felicito y deseo mucha suerte", ha apuntado.

Por último, el presidente, Francisco Salado, hasta hace poco portavoz del PP, ha asegurado que "de verdad" echará de menos a Conejo. "Han sido debates apasionados y has puesto siempre tu guinda, tu forma de ser; has hecho que los debates sean animados", ha dicho, admitiendo, igualmente, el conocimiento de Conejo de la provincia y del funcionamiento de la Diputación.

Asimismo, le ha pedido que en el Parlamento de Andalucía defienda el municipalismo: "A veces se olvidan de los ayuntamientos y es importante que haya personas del municipalismo en el Congreso o en el Parlamento".