Benito Serrano se enroca en la depuradora pese a que la Junta de Castilla y León le paga los 150.000 euros que pedía

El ayuntamiento de Soria celebrará pleno ordinario el próximo jueves y entre los puntos del orden del día se encuentra el convenio para la ejecución de la nueva depuradora en el paraje denominado Sinova y que será una de las inversiones de mayor volumen de la provincia en los últimos años con 50 millones de euros.

El convenio se aprobó en comisión con la abstención de todos los grupos de la oposición. La aportación municipal asciende a 17 millones de euros con devolución a 40 años. El convenio que se aprobará en pleno permite el inicio de las obras antes de acabar este año 2019 y contempla, además, que se recupere el paisaje donde se sitúa la actual depuradora cumpliendo así las condiciones y los plazos que exige Europa de tener la obra en servicio antes del 31 de diciembre de 2022 y contempla también que la gestión será del ayuntamiento.

La planta ya se encuentra adjudicada y se avanza simultáneamente en la aprobación del proyecto del túnel y emisarios que completará la estructura. Mientras Soria avanza en la depuradora, Golmayo se mantiene enrocado, pese a que Benito Serrano ha conseguido que la Junta de Castilla y León le pague los 150.000 euros que él pedía. Dice Benito Serrano que ahora Acuaes le quiere hacer pagar otros 60.000 euros más que por error no habían incluido antes en los gastos.

Serrano no lo da todo por perdido para mejorar la depuración de Fuentetoba, espera que se subsane el error que les costaría 60.000 euros más. La comunicación todavía no se ha hecho oficial en el ayuntamiento de Golmayo. Serrano no descarta volver a Madrid. A Serrano no le convence la cadena de datos erróneos que se han ido sucediendo en el convenio en torno a su municipio que debería pagar 1,7 millones de euros en el proyecto.

La comisión de Urbanismo de Soria ya ha aprobado el convenio que deberán firmar ayuntamiento de Soria y el ayuntamiento de Los Rábanos para la explotación del ciclo del agua de la nueva infraestructura. Sin embargo, el alcalde de este municipio Gustavo Martínez no entiende cómo puede redactar el consistorio capitalino de forma unilateral un documento que deben firmar ambos municipios.

Gustavo Martínez explica que los servicios jurídicos están estudiando el convenio general de Acuaes sobre la depuradora y que no lo aprobarán en pleno mientras no esté técnicamente analizado. Hay que recordar que la consejería de Fomento y Medio Ambiente asume los gastos de ejecución de Los Rábanos en el proyecto de la nueva EDAR, que rondan los 400.000 euros. A partir del 1 de enero de 2023, cuando esté en funcionamiento la nueva depuradora, se comenzará a repercutir el coste en los recibos de los sorianos con 2 euros mensuales por recibo.