Una afición de 10

Vaya por delante que creo que la afición del Numancia este pasado domingo en el partido frente al Club Atlético Osasuna estuvo de 10. Lo digo porque la semana se presentaba calentita después del anuncio de que el partido se declaraba de alto riesgo por la importante afluencia de aficionados navarros a Soria para presenciar ese choque y después de que el Numancia hubiera anunciado previamente que remitía más de 900 entradas al conjunto navarro para vender entre sus aficionados y otras trescientas y pico entradas en virtud del acuerdo entre las diferentes peñas de los clubes de la Liga de Fútbol Profesional, totalizando una cifra oficial de 1200 hinchas navarros en Soria.

Esa noticia de que iban a venir 1.200 visitantes género cierta controversia en Soria ya sabemos que en las redes sociales enseguida se entera uno de la opinión de unos y otros aficionados al respecto de uno u otro suceso. En este caso había malestar porque se consideraba que el Numancia tenía que hacer un esfuerzo para que fueran más los aficionados numantinos en las gradas de los pajaritos que aficionados rivales. Pero ahí me reafirmo en lo que ya dije la semana pasada: si queremos ser más numantinos que visitantes en las gradas de Los Pajaritos lo que hay que hacer es bajar al estadio. A mí personalmente no me vale eso de que el Numancia tiene que hacer una campaña extraordinaria para que haya una mayor afluencia de aficionados sorianos porque, si hacemos memoria, en el partido ante el Córdoba con el homenaje al estadio Los Pajaritos por sus 20 años y ese homenaje a la plantilla del primer ascenso a Primera División, apenas superamos los 4.000 espectadores y me consta que se regalaron muchísimas entradas para que las gradas de Los Pajaritos presentaran un ambiente de gala. No es tanto el club el que tiene que incentivar que se llene el estadio, que también, sino que es la propia afición la que tiene que responder y, efectivamente, ocupar todas las localidades disponibles. Sé que es difícil, estamos hablando de 9.000 asientos en el estadio soriano y prácticamente nunca se ha llenado al 100%. Pero me parece una excusa barata culpar al club de que haya más o menos aficionados visitantes que locales en un partido de Liga.

Y el ambiente el domingo fue extraordinario con finalmente cerca de 2.000 aficionados de Osasuna dando ese color rojillo navarro a la zona del Fondo Norte, en esa esquina en la que se suele ubicar a los aficionados visitantes, y la respuesta fantástica de la afición del Numancia que no paró de animar y de contrarrestar los cánticos de los navarros e incluso (fíjense lo curioso después de tantas semanas hablando el sistema del Numancia sacando el balón desde atrás) jaleando y aplaudiendo más de una salida de balón controlado por parte del conjunto de López Garai. Eso me hizo mucha gracia se me permite la ironía. Y lo celebro.

Y más allá del comportamiento de las aficiones durante los 90 minutos en el estadio de Los Pajaritos, sentido en el que insisto la afición del Numancia estuvo de 10, tampoco hubo percances a lo largo de la jornada, en los prolegómenos en las calles del centro de la ciudad, copadas por los pamplonicas que vinieron a apoyar a su equipo. Y sí, no lo voy a obviar hubo un incidente al final, el apedreamiento de uno de los autobuses de los aficionados navarros. Para mí esos no son aficionados numantinos. Pongan ustedes los calificativos que quieran, no voy a perder el tiempo en eso, pero insisto que a la gente que hace esas cosas yo no la considero afición del Club Deportivo Numancia.