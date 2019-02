Jorge Hinojal, borrón y cuenta nueva

Escucha aquí la entrevista con el portavoz del grupo municipal de Podemos en Vitoria, Jorge Hinojal. Afronta el tramo final de una legislatura que para él significa la salida de la vida municipal y de la política en primera línea tras perder las pimarias internas del partido.

Jorge Hinojal ha querido lanzar un mensaje conciliador en su entrevista en 'Hoy por hoy Vitoria'. Dice que, tras las primarias internas, todos en la formación deben remar en la misma dirección. Elude entrar en detalles sobre qué ha pasado en ese controvertido proceso, aunque ha confesado que sintió "desconcierto" ya que no tenía noticia de que el "aparato" del partido había conformado una candidatura encabezada por el secretario general. Aún así, defiende que en Podemos Vitoria no hay ni crisis ni familias y que él no quiere darle más vueltas al asunto sino quedarse con lo positivo: con el casi empate de su candidatura independiente frente a la oficial, lo que para él refrenda el trabajo realizado en la portavocía municipal.

Sobre el candidato Fernando López Castillo, no deja claro si han hablado de lo acontecido, valora su paso adelante en política y anima a apoyarle.

Su apuesta es clara por la confluencia integradora de Podemos con Equo y Ezker Anitza. Lo de menos es la marca -dice- pero lo gustaría la de 'Elkarrekin - Podemos'.

Del trabajo de esta legislatura en el ayuntamiento se muestra muy contento; con victorias agridulces como la aprobación de la normativa para las consultas ciudadanas, la comercializadora municipal de energía o el impulso para la mejora de las condiciones laborales -interinidad- en la plantilla municipal.

Seguirá en política pero ahora, en segunda fila.