Ismael Chico, eterno blanquinegro

El capitán de la Real Balompédica Linense, Ismael Chico, ha sido renovado este miércoles como jugador del conjunto blanquinegro hasta la temporada 2019/20 ampliando así una temporada más su contrato al frente del equipo linense. Chico, que cumplirá 35 años en diciembre, seguirá de esta manera jugando un año más y posteriormente se incorporará al organigrama de la Balona en un puesto aún por determinar.

El mediocentro agradecía la confianza prestada por el club. "Lo tenía apalabrado desde hace tiempo y agradezco también a Jordi Roger por su intención de que yo permaneciera en la entidad, confían en mí, me encuentro bien físicamente e intentaré ayudar en todo lo que pueda", destacó el jugador que mandó un mensaje de tranquilidad a su afición. "Estamos trabajando y sabemos que la dinámica es mala, hay que cambiarla con trabajo y seguir", recalcó un Ismael Chico que se mostraba muy contento por poder seguir en el equipo de su vida una vez cuelgue las botas.

"Una de las cosas que me hace quedarme es el cariño de la afición, me quiere y me respeta mucho", señaló el centrocampista que no ve con malos ojos la doble sesión a la que la plantilla se ha visto sometida este miércoles después de la mala racha de resultados. "Si tenemos que echar una hora más porque no ganemos este domingo se hará, somos unos privilegiados y estamos con ganas de trabajar", finalizó.