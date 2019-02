"Las cosas que no pude contarte" la nueva novela de José Manuel Serrano

El próximo viernes, 22 de febrero, Imagenta Editorial presentará el libro "Las cosas que no pude contarte", del autor algecireño José Manuel Serrano Valero. Se trata de una segunda entrega protagonizada por el veterano periodista Mohamed Kebira, personaje imaginario que nació de la mano de "La azotea de los Innombrables" (Imagenta, Tarifa 2014), primera incursión de Serrano en la literatura de ficción.

En "Las cosas que no pude contarte", Mohamed Kebira El-Hayek se resiste a jubilarse definitivamente. Y sus jóvenes e inexpertos jefes de La Mañana del Magreb están dispuestos a acelerar ese paso para quitárselo de encima pronto. "Corresponsal del periódico en la Península Ibérica", reza en la notificación que le es entregada y no tiene otro remedio que aceptar. Pero aún hay algo más, que confirma sus peores sospechas de que quieren retirarlo ya: la sede de la nueva corresponsalía está en el Gibraltar de 1972. Una ciudad cerrada a cal y canto por el régimen franquista de España desde hace tres años.

Horas antes de su inevitable y para él incomprensible traslado, a Kebira le comunican una noticia demoledora: Abraham Cohen, su único amigo gibraltareño, aparece muerto en extrañas circunstancias. La investigación de este suceso lo llevará siguiendo pistas hasta Lisboa. La capital portuguesa lo encandila pero encierra algún peligro...

Escrita con una prosa amena y de fácil lectura, sin grandes alardes literarios como corresponde a un autor que es periodista de profesión, la novela supone un apasionante viaje en el tiempo por el Campo de Gibraltar y Lisboa que no dejará indiferente a los amantes de la ficción desarrollada en un escenario tan real como la vida misma

Serrano, que esta mañana ha pasado por nuestro programa, nos cuenta que "he disfrutado mucho escribiendo esta novela, algo que me pongo siempre como premisa, que la disfrute yo y que no me aburra para que el lector disfrute y no se aburra". El autor confiesa que ha vuelto a encontrar "el gusto por escribir. Pienso que esta vez me he esforzado más, no me he precipitado tanto en llegar al final de la historia y le he dado más literatura al asunto, aunque no por eso la novela es más larga".

Para la presentación Serrano contará con la colaboración de las periodistas Estrella Blanco, con quien entablará un diálogo sobre la novela y María Elena Selva "que ha escrito un prólogo precioso".