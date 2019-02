Una avería prolongada

El grupo municipal socialista considera urgente arregla el dispositivo de control automático que impide el paso de vehículos no autorizados a las zonas peatonales. Ana Lozano denuncia las constantes averías de los pivotes. La concejal explica que las señales portátiles de prohibido el paso no sirven para nada, puesto que los conductores las apartan, aunque no tengan permiso para acceder. Por eso, considera que si no se restablece cuanto antes este sistema, de nada sirve haber hecho el esfuerzo en su momento de peatonalizar buena parte del casco histórico. “Si hemos creado zonas peatonales, porque hemos querido apostar por ello. Por qué no vamos a controlar su acceso correctamente y con la posibilidad incluso de una sanción directa a los infractores”, afirma la edil socialista, que considera que esta prolongada avería es una muestra más del mal de una política relativa al tráfico que tiene otros muchos defectos. En uno de los plenos ordinarios del año pasado, la propia Lozano preguntó si el Ayuntamiento tiene un control de los bordillos amarillos que marcan las zonas en las que está prohibido aparcar, puesto que se ha detectado en ocasiones que algunos particulares han pintado por su cuenta algún tramo por su propio interés de evitar que aparquen. Por sorprendente que pueda resultar, parece que la respuesta es que el Consistorio no dispone de esta información.

La concejal socialista plantea otras mejoras en materia de tráfico, como la de instalar espejos convexos en algunos cruces con escasa visibilidad, que implican un mayor riesgo de colisiones.