El santito puede esperar

Es una de las romerías tradicionales de la comarca más antiguas que se conocen: el Día de Castro, que reúne a varios municipios del entorno de Caleruega, se celebra tradicionalmente el tercer domingo de abril excepto si este día coincide con el Domingo de Resurrección, que entonces se traslada siete días después, al cuarto domingo de abril. Este año no se celebrará en ninguna de las dos fechas y los motivos no son litúrgicos, si no electorales. La convocatoria anticipada de Elecciones Generales el 28 de abril ha interferido de pleno en la fecha en la que se celebrará una romería que consiste en trasladar desde Caleruega a Peñalba de Castro la imagen de Santo Domingo y visitar allí la ermita de la Virgen de Castro. Al caer la fecha habitual en el primer Domingo de Pascua debería haberse celebrado el cuarto domingo de abril, fecha en la que están fijados los comicios para elegir un nuevo parlamento nacional. Este hecho ha llevado al ayuntamiento de Caleruega conjuntamente con los responsables eclesiales de esta actividad a decidir aplazar la cita hasta el domingo 5 de mayo.

En un comunicado público explican que “sin que sirva de precedentes y sin ánimo de alterar la tradición ni el discurrir de la jornada electoral” se decide posponer la romería al primer domingo de mayo. Explican que “desde la Iglesia y el Ayuntamiento hemos considerado que ese día no es el más adecuado para celebrar la Romería del Santito. Votar en unas elecciones generales es un derecho de todos los ciudadanos y no se puede ver condicionado por una circunstancia así”

Finalizan subrayan que “las tradiciones lo son porque han permanecido de una manera estable y fija a lo largo del tiempo, pero también han perdurado porque saben adaptarse a las condiciones y circunstancias del momento”

Según informa el ayuntamiento de Caleruega en su página web con esta romería “cada año los vecinos recuerdan el trayecto que, según la tradición, realizaba Santo Domingo hasta las ruinas de Clunia (junto al pueblo de Peñalba de Castro). Es tradicional hacer este camino a pie (o incluso a caballo) acompañando a quienes portan la imagen del Santito (tarea reservada a los recién casados). A mitad de camino se hace una parada en Araúzo de Torre. Una vez en las ruinas de Clunia se hace una comida campestre (con platos tradicionales como la leche frita) y se visita la ermita donde se halla la imagen de la Virgen de Castro. A la vuelta se para de nuevo en Araúzo de Torre, donde se hace una merienda y despedida.”