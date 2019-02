Las pruebas contra el hombre acusado de matar a un turista en el Puerto de la Cruz no son concluyentes

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz ha acogido última sesión del juicio contra un hombre acusado del homicidio de un ciudadano británico en Puerto De la Cruz. Los hechos acaecieron en julio de 2015 cuando el acusado presuntamente comenzó a pelear con un turista británico por causas que no han sido esclarecidas. En un momento dado, el acusado arrinconó a la víctima y tras darle varios puñetazos lo hizo caer ocho metros por un barranco. Sin embargo, no ha quedado del todo clara la declaración debido a que las imágenes de las cámaras de seguridad no proporcionaban una identificación clara y porque además los testigos sitúan a un hombre de origen irlandés con pantalón negro corto como integrante de la pelea. Un individuo que ya estaría fuera del país y al que no se le tomó declaración. Del mismo modo, los forenses no han encontrado ADN en el cuerpo de la víctima ni ha logrado determinar si fue precipitado por el acusado o se debió a una caída accidental. Esta es la principal baza de la defensa que asegura que su cliente es inocente mientras que la fiscalía pide 12 años por homicidio.

