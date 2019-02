El C. B. Elda - Bateig Piedra Natural se topó con el líder (76-53)

El pabellón municipal “El Toscar” de Elche acogió el partido de las 18ª jornada de liga en el Grupo D de la Preferente valenciana de baloncesto sénior masculino en el que el C. B. Elda – Bateig Piedra Natural no pudo con el líder del grupo, Interkhoza Elche Basket Club.

El equipo ilicitano venció (76-53) demostrando su superioridad mucho más patente tras haberse reforzado para esta segunda vuelta del campeonato.

Los de Isidro Soria eran conscientes de que si querían plantar cara a su adversario tenían que trabajar más duro, si cabe, que en ocasiones precedentes.

El equipo eldense salió dispuesto a detener el arranque inicial de los locales sabedores de que eso podía marcar el devenir del encuentro como así sucedió.

Desde el inicio, el Interkhoza Elche sacó del partido al C. B. Elda – Piedra Natural con su juego ofensivo arrollador que en ningún momento supieron detener a lo que hay que sumar su tiro exterior que, como se preveía, fue demoledor.

El C. B. Elda no disponía de armas suficientes para defender ese juego y en ataque, exhibió un tiro que no tuvo la suficiente consistencia que había obtenido en semanas anteriores. Al final de cuarto, los locales ya iban arriba con un marcador de 26-11 lo que resultó ser un lastre para el resto de encuentro.

Durante el segundo cuarto, el equipo eldense supo parar algo más su ataque, aunque el suyo no resultaba efectivo. El técnico ilicitano había leído muy bien el juego visitante y sus jugadores realizaban a la perfección en pista, lo que se les ordenaba lo que llevó a que el Elche siguiese hurgando en la herida a través de su juego interior aparte de su excelente defensa, muy agresiva durante todo el partido hasta lograr un parcial de 19-13 con un marcador de 45-24 al descanso.

Tras el asueto, los de Isidro Soria regresaron a pista decididos arriesgar algo más en defensa, saliendo al contraataque e intentando parar su avalancha de juego ofensivo ya que desde el banco rival comenzaron sus rotaciones y pudieron entrar algo más en juego, ganando posición bajo el aro, comenzando a estirar su juego. Sin embargo, continuaba siendo insuficiente para acercarse en el marcador e intentar algo que se palpaba desde el primer minuto de juego. Los locales seguían siendo muy superiores, aunque fueran los visitantes los que ganaran el parcial con un 12-19.

El último cuarto de partido fue un mero trámite para el conjunto ilicitano ya que el marcador les hacía, tanto ofensiva como defensivamente, realizar acciones de mucho mérito mostrando el potencial que tenían unido a las incorporaciones de alto nivel que les están aportando al juego.

A pesar de la derrota, Isidro Soria ha querido “felicitar a nuestro rival, darle la enhorabuena por mostrarnos a todos los que allí estuvimos cómo se respeta a equipo como el nuestro en todo momento. Desde aquí, agradecer los parabienes del entrenador rival acerca de nuestro juego y desearles toda la suerte en las finales de la Copa Preferente que jugarán la próxima semana representando a nuestro grupo D de la competición”. Sobre el comportamiento de su equipo, el entrenador del C. B. Elda – Bateig Piedra Natural agradeció “el esfuerzo y la imagen ofrecida en Elche, es de aplaudir la sencillez y responsabilidad con la encajamos esta derrota y como comentábamos a la finalización, nos servirá para que nuestro trabajo diario sea más constante e ilusionante”.

El C. B. Elda – Bateig Piedra Natural recibirá el sábado (20:00 h) en el “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”, al C. B. Petrer – Ibi.