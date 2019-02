"Biosca no se marcha por la cláusula. De los sitios hay que irse por la puerta grande"

“Nacho Biosca no se ha ido por la cláusula de rescisión” así de claro y de contundente se ha mostrado el Presidente del ABANCA Ademar Cayetano Franco a la hora de analizar la salida del portero con destino al Kadetten suizo.

Con motivo del tradicional desayuno del Grupo de Empresa Ademar el máximo mandatario no eludido ninguna de las preguntas que rodean la actualidad del club. Por supuesto el nombre de Nacho Biosca estaba sobre la mesa:”Respeto lo que ha dicho Nacho pero un jugador no se va o se queda por una cláusula de rescisión. Nosotros le bajamos la cláusula pero aplazaron el tiempo para llegar a un acuerdo con el Kadetten. Además le doblamos la oferta económica”.

Cayetano Franco también ha analizado como ha sentado la marcha del portero catalán que era una de las piezas claves del proyecto deportivo de cara a las próximas temporadas:”Estoy extrañado porque Nacho Biosca era la niña de mis ojos. Además entiendo que es muy joven y de aquí hay que salir siendo un número uno. Eso sí le deseo que le vaya muy bien en esta media temporada que falta”.

No es la primera vez que la cláusula de rescisión es motivo para que un jugador que interesa decida abandonar el ABANCA Ademar, de hecho, la misma situación se vivió la temporada pasada con Alex Costoya:”Las cláusulas no han sido problema nunca en el ABANCA Ademar. Aquí ha habido jugadores que tenían 100.000 euros de cláusula y se han marchado por 20.000. Son buenos jugadores de balonmano pero con poca experiencia en la vida. La experiencia me dice que de un sitio hay que marchar por la puerta grande y no por la de atrás. Les falta rodaje y experiencia en la vida”

El acto celebrado con los patrocinadores del club que suponen un 25% del presupuesto del equipo también ha servido para confirmar una de las noticias más esperadas: la renovación de Rafa Guijosa se firmará el jueves por la tarde una vez que el equipo haya regresado de Granollers”