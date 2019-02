Yanira Sánchez, campeona infantil en el Estatal de Valladolid 2019

La representación femenina del Real Club Tenis de Mesa Linares obtuvo buenos resultados en el último Torneo Estatal disputado en Valladolid. Una de sus jugadoras, Yanira Sánchez, se impuso en la final a la catalana Jana Riera, proclamándose campeona en la categoría infantil. Además, otras palistas de la entidad linarense llegaron lejos en la competición. Es el caso de la benjamín Isabel Conchillo, que firmó un séptimo puesto o Cristina Prieto, que cayó en octavos. La sub 23 Judith Cobas se coló en cuartos de final donde, finalmente, caía derrotada.

Otras participantes como Isabel Rodríguez no pudieron pasar de los dieciseisavos de final. El papel más discreto fue para Alba Sánchez, única jugadora que no llegó al cuadro final. En categoría masculina, el RCTM Linares presentaba dos clasificados para la cita vallisoletana. Alberto Castellano, en categoría infantil, no consiguió llegar al cuadro final mientras que benjamín Esteban Rodríguez perdía en dieciseisavos ante Pere Curos.