Deja que el rival te haga la campaña

Si usted vota a Ciudadanos, está votando a PP y Vox. Y si su voto es para el PSOE no corre el riesgo de que acabe en un pacto con los de Rivera. Podría parecer un eslogan socialista, pero no. Quien así lo ha decidido es Ciudadanos, que cierran la puerta a pactar con Sánchez y el PSOE tras el 28 de abril. Los naranjas prefieren vetar a la socialdemocracia que a la ultraderecha. Ceden el centro al PSOE y polarizan todavía más la campaña. La consecuencia balear es que Pericay no pactará con Armengol. Nadie esperaba lo contrario.

Al alcalde de Palma también le está haciendo la campaña el rival. En este caso la Federación Española de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Con su querella por presunta prevaricación administrativa y/o urbanística, Fevitur convierte a Toni Noguera, quien se lo iba a decir a usted, en el alcalde defensor del interés vecinal. Imagen por la que cualquier candidato mataría a las puertas de una campaña. El PP también aporta lo suyo con sus peticiones diarias de dimisión del alcalde: hace apenas un año y medio, la portavoz del grupo municipal, Marga Durán, no se cansaba de defender “la presunción de inocencia de todas las personas, sean del partido que sean” en relación a los problemas judiciales de su antecesor en el cargo, José María Rodríguez, y su compañero concejal, Álvaro Gijón.

Quedan todavía algunos plenos del Parlament antes del 2 de abril, día en que se convocarán las elecciones autonómicas, municipales y europeas. Habrá que estar atentos para ver quién le hace la campaña a quién a base de insultos, reproches y lemas electorales.

Sólo faltan 67 días para el 28 de abril y 95 para el 26 de mayo.

Ánimo