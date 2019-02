La Real Sociedad ha completado un principio de 2019 sencillamente inmaculado. Desde que comenzara el nuevo año todavía no sabe lo que es perder y solo el Barcelona ha sumado más puntos en estos casi dos meses de competición. Estos números coinciden con la llegada al primer equipo txuri-urdin de Imanol Alguacil, que le ha cambiado la cara a una Real que no parecía encontrar su sitio en esta liga con Asier Garitano. El oriotarra le ha cambiado las sensaciones a los donostiarras a base de buenos resultados, a base de no perder, porque todavía no sabe lo que es perder este año como técnico del conjunto realista.

Puede ser casualidad, aunque no lo parece. Porque cuando algo se repite demasiado se convierte en una pauta, y en este caso, la repetición es tan evidente que sólo cabe pensar que detrás de todo lo que hay es mucho trabajo. Y un cambio a la hora de entender lo que necesitaba esta plantilla, que no es ni mejor ni peor que lo que había antes. Sencillamente es diferente, y está dando resultado. ¡Vaya que sí! Tanto que con Imanol Alguacil la Real ha jugado 9 partidos en 2019, siete de liga y dos de copa, la eliminatoria en la que cayó eliminado contra el Betis a pesar de no caer en ninguno de los dos partidos. Y en esos nueve encuentros todavía no ha perdido. Todo se ha saldado con empates o victorias. Cuatro triunfos y cinco empates. Los números son escandalosos, dan hasta miedo.

Si ceñimos los datos solo a la liga, el resultado es que con Imanol Alguacil la Real ha sumado 15 de los 21 puntos que han estado en juego en este 2019. Ha sumado cuatro triunfos y tres empates. Todavía no ha perdido. Eso quiere decir que en este tiempo en el que lleva entrenando al primer equipo realista, solo el Barcelona ha sido capaz de sacar más puntos. Los de Valverde han sumado 17 puntos en 2019, y la Real estaría empatada con 15 puntos con el Real Madrid, sacando un punto al Athletic, al que le ganó en el Derbi vasco del nuevo Anoeta, y dos más que el Atlético de Madrid, que será el siguiente rival en visita el feudo donostiarra. Es decir, con Imanol Alguacil la Real estaría en puestos de Champions League, en segunda posición y peleando por el liderato de La Liga. Estos números se reflejan después en la clasificación real de la competición, porque la Real está ahora a solo dos puntos de la Europa League y a tres de la Champions League.

Imanol cogió al equipo txuri-Urdin en decimoquinta posición con sólo tres puntos de renta sobre el descenso y casi dos meses después lo tiene séptimo con 11 puntos de renta sobre esas posiciones de peligro y peleando por los puestos europeos. La transformación ha sido radical, tanto que en siete partidos ha marcado 12 goles y solo ha recibido cinco goles, dejando la portería a cero en cuatro de esos siete encuentros.

CLASIFICACION DE LA LIGA EN 2019 Barcelona............. 17 puntos Real Sociedad..... 15 puntos Real Madrid......... 15 puntos. Athletic.................14 puntos Atletico................ 13 puntos Getafe.................. 11 puntos. Eibar.................... 10 puntos Valencia............... 10 puntos. Leganés............... 10 puntos Rayo.................... 10 puntos Huesca................ 10 puntos Alavés.................. 8 puntos. Levante... .............8 puntos. Espanyol.............. 8 puntos Villarreal............. 7 puntos Betis.................... 7 puntos Sevilla................. 5 puntos Girona................. 5 puntos Valladolid........... 5 puntos Celta... ................3 puntos