Leire Aramendia, 'fichaje' de invierno para el Bera Bera

Leire Aramendia está de vuelta. Nueve meses después de su grave lesión de rodilla, la extremo navarra del SUPER AMARA Bera Bera se ejercita con el resto de sus compañeras, y ya cuentas las horas para volver a una cancha de juego. La luz al final del túnel la ve por fin, mientras todo el mundo en el club donostiarra es consciente de que es como una 'fichaje' de invierno, por su tremenda calidad, acreditada justo hace un año, hasta que sufrió su repentina e inesperada lesión.

"No pueedo estar más contenta, ahora puedo sacar a relucir todo lo que he trabajado estos meses. La lesión llegó en el peor momento, porque nunca me había encontrado tan rápida como cuando ocurrió la lesión", dice Aramendia en la SER DEPORTIVOS GIPUZKOA. "Es muy duro, muy largo. Tienes que trabajar todos los días por un objetivo muy a largo plazo. Un trabajo repetitivo, y no poder tocar balón y no poder correr. Pero gracias al apoyo de las compañeras, eso me ha ayudado un montón", resumen la jugadora navarra, que quiere ir poco a poco. "Lo que antes hacía atumáticamente, ahora lo haces con mucho cuidado, que no me toquen, tengo que caer bien, y fue gracioso porque nadie me podía tocar y cuando marcas un gol toto el mundo lo celebra como si hubiera marcado una niña que sube del juvenil. Poco a poco todo eso se va pasando".

Ahora se encuentra bien, con ganas de seguir trabajando para volver a jugar. "Estoy muy contenta, porque pensaba que me iba a costar más dar este paso de adpatarme a volver a jugar. Mientras la rodilla me responsa, todo irá mucho mejor". Aunque no se pone plazos, o al menos lo intenta. "Dependerá de las sensaciones. Todo va po eso, ir entrenando progresivamente más duro y más días, son muchas cosas que recuperar, y cuando te encuentres mejor, ir a jugar, pero con tranquilidad, aunque no creo que sea más de un mes de tiempo", dice Aramendia.