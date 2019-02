¿Será San Sebastián el próximo escenario de la nueva película de Woody Allen?

El director neoyorquino Woody Allen, podría rodar su próxima película en San Sebastián. El equipo del cineasta ha visitado la ciudad en varias ocasiones en busca de localizaciones y posibles escenarios para el filme, que tiene previsto comenzar este verano.

Hace años, Allen ya estuvo a punto de rodar en la capital donostiarra partes de la película 'Vicky Cristina Barcelona', aunque el destino quiso que al final se rodasen en Barcelona y Asturias. Ahora, con este nuevo proyecto, producido por Mediapro, el cineasta quiere cumplir su sueño de rodar en San Sebastián.

De momento, se desconoce tanto el título como los nombres o la procedencia del casting de la película, y aunque hay varias ciudades candidatas, se cree que Donostia es una de las más probables.

La última película del director que llegó a los cines fue 'Wonder Wheel'. Sin embargo, 'A Rainy Day in New York', protagonizada por Jude Law, Elle Fanning, Selena Gomez, Diego Luna, Liev Schreiber y Timothee Chalamet, aún no tiene fecha de estreno.