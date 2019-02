Prevenir i no curar

Gastem molt en tiretes i molt poc en prevenir les ferides. Gastem molts esforços en perseguir a qui ho ha fet quan el mal ja està fet i molt poc en evitar que el mal es faça. Parle de la violència contra les dones. Ho hem dit, ho hem sentit, moltes vegades ja, però no sembla que cale en la política. Ahir ho deixà clar una veu que cal escoltar amb cura. Ha sigut fiscal de menors, ha sigut cap de la fiscalia provincial i ara és cap de la fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Teresa Gisbert. Molts pactes polítics ací i allà però cada vegada més casos entre menors. I els menors són la projecció de l'educació que reben en casa que és on s'educa i també en l'escola, que és on s'ensenya. Fins que no treballem en la prevenció, no aturarem el problema, i prevenció en açò és educació.