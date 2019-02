Lanzadera se alía con Airbus BizLab para impulsar proyectos en los ámbitos de la inteligencia artificial y satélites

La incubadora y aceleradora de startups Lanzadera, impulsada por el empresario Juan Roig, ha cerrado un acuerdo Corporate con Airbus BizLab, la aceleradora de la compañía de aviación para proyectos de interés en el sector aeroespacial. Con esta colaboración, tanto Lanzadera como Airbus BizLab pretenden establecer un marco de captación continua de talento e innovación. En concreto, el convenio establecido entre estos dos partners prevé el lanzamiento de una convocatoria para emprendedores en la que se seleccionarán proyectos que impulsen la innovación en ámbitos como el dominio aeroespacial, Servicios de imágenes satelitales, Inteligencia artificial, Vehículo aéreo no tripulado (UAV), Analítica de datos y seguridad cibernética, entre otros. Este primer proceso de aceleración se pondrá en marcha con el lanzamiento del programa Airbus BizLab 2019, cuya apertura se extenderá del 11 de marzo hasta el 22 de abril, y que tendrá inicio el próximo mes de septiembre. Este pacto estratégico sigue reforzando a Lanzadera en su constante apuesta por la I+D+i, una cultura que está en el ADN de la propia aceleradora y de su impulsor, Juan Roig. Los dos partners suman el 'know how' adquirido en las experiencias paralelas con programas de emprendimiento, además de sinergias en aquellas startups con perfiles complementarios. El convenio entre Lanzadera y la aceleradora de Airbus comprende las cuatro sedes internacionales de esta última: Madrid -inaugurada en julio de 2018-, Toulouse, Hamburgo y Bangalore.

Los acuerdos Corporate conforman uno de los cuatro programas de la aceleradora ubicada en el polo de emprendimiento Marina de Empresas. A través de este tipo de colaboración con grandes corporaciones, se impulsan iniciativas que promueven la innovación a través de las startups. Hasta el momento ha prestado apoyo a 280 proyectos. Entre todos han conseguido generar más de 600 puestos de trabajo directos, así como inversión externa de más de 30 millones de euros.