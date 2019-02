El 'Verso Suelto' de Pedro Coduras

La crispación en la que vivimos, y que nos están haciendo vivir, está hecha de exclusión del otro acompañada de un dogmatismo emocional que rechaza el diálogo, la convivencia y la racionalidad más básicas. De tanto oir este a este análisis acabamos pensando que es normal, que es lo que hay y perdonen el cabreo pero no es normal. No podemos resignarnos a que sea normal perder unos presupuestos, como los estatales, que recuperaban la atención a las personas mayores y dependientes que, por primera vez en toda la crisis, atendían a la pobreza infantil, y que atendían seriamente la empleabilidad de los jóvenes.

No es normal tampoco contemplar el boicot a la ley de Eutanasia en las Cortes españolas, que aplaza cruelmente el dolor de cientos de familias o el bloqueo en Aragón de la Ley de Renta Social Básica. Y no es normal, y atentos a esto, confundir el actuar sin complejos y sin corrección política con el racismo, la homofobia, la exclusión de las personas vulnerables y el machismo más rastrero. Vamos a votar en cuatro elecciones próximamente. En nuestra mano está obligar a cambiar este relato. Por favor, piensen antes de votar. Escuchen las propuestas. Voten con el corazón, sí, pero con la cabeza, no con el hígado.