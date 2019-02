'The New York Times' recorre El Ejido en un reportaje sobre la irrupción de Vox

"Enclavada entre las montañas y el Mediterráneo, la provincia de Almería, en el sur de España, sirvió de escenario para los 'spaghetti westerns' que convirtieron a Clint Eastwood en una estrella".

Con esta cinematográfica presentación, Raphael Minder, corresponsal en España y Portugal del diario 'The New York Times', invita al lector a recorrer El Ejido en un reportaje titulado 'Vox, el partido de ultraderecha español, apuesta por su éxito en las elecciones de abril' que desde este martes puede leerse en su edición digital original y también en su versión en castellano.

El reportaje analiza las expectativas de la formación de Santiago Abascal para los comicios del 28 de abril partiendo de su inesperada irrupción en la política nacional tras las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre. "Vox, que tuvo aquí su primer éxito electoral, tiene ahora una oportunidad para poner a prueba su atractivo en la escena nacional", escribe Minder.

Tras establecer una analogía entre el desarrollo del campo almeriense ("...resplandecientes kilómetros de invernaderos de plástico, donde se cultivan tomates, pimientos y otros productos que han hecho que esta provincia haya pasado de ser una región empobrecida a un centro agrícola neurálgico") y el nacimiento de Vox ("Quizás la semilla más importante que crezca aquí, a lo largo de la costa sur de España, podría ser la de Vox, el primer partido de ultraderecha desde el fin de la dictadura de Franco en 1975"), Minder se centra en las causas que han aupado a la formación, como el fenómeno migratorio y el impulso independentista en Cataluña, para muchos "un intento de la acaudalada región del noreste de dar la espalda a los españoles más pobres del sur".

Las voces del reportaje

La publicación, con fotografías de Samuel Aranda tomadas en El Ejido y Las Norias, recoge una gran variedad de testimonios.

Para Raphael Minder han hablado Juan Francisco Rojas, presidente de Vox en Almería ("La migración ilegal es un problema para toda España"); Juan Carlos Pérez Carreño, dueño de una flota de camiones ("El problema con la gente que dice cosas horribles de Vox es que predica democracia, pero solo cuando son elegidos sus candidatos favoritos"); Pepe Moreno, coleccionista de automóviles antiguos y tradicional votante del PP ("No me molesta dejar que entren algunos migrantes, pero no con una política de puertas abiertas que implica que nadie sabe ni siquiera quién entra a España"); Javier Adolfo Iglesias, profesor de Filosofía en el Instituto Fuente Nueva ("La xenofobia no puede ser la razón de la existencia de Vox; nunca la ha visto en mis clases ni en el bar"); Fernando Fuentes, dueño de un bar en el Poniente (de Las Norias de Daza dice que fue "tomada por los moros"); Ibrahim Hantar ("No tengo ningún problema con los españoles, pero, si no les pagas, no te dan papeles") e Issam Mehdaj (“No importa qué diga Vox o cualquier otro partido, aquí la gente necesita que vengamos a trabajar”), inmigrantes, y Juan Miralles, presidente de Almería Acoge ("Es probable que, gracias a Cataluña, Vox haya logrado aprovechar un momento de exaltación nacionalista en el cual los más vulnerables también se convierten en chivos expiatorios").