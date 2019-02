Ciudadanos no hará primarias para elegir al candidato al Ayuntamiento de Ávila

Ciudadanos no celebrará primarias para elegir al candidato o candidata a la alcaldía de Ávila. Marco Antonio Serrano, quien encabezó la lista hace cuatro años, ha dicho que "no hemos recibido fecha de momento para primarias municipales y entendemos que no va a haber".

Según ha explicado los estatutos del partido marcan que "salvo indicación del Consejo General de Ciudadanos, las agrupaciones que no cuenten con 400 afiliados no hacen primarias".

También ha recordado que en 2015 no llegaban tampoco a esa cifra de 400 militantes y sí que hubo primarias.

Sobre el acuerdo entre Ciudadanos y UPYD a nivel nacional y sus consecuencias de cara a las elecciones municipales, Marco Antonio Serrano ha dicho que "todo esto que ha salido recientemente solo se ha materializado para Europa, no tenemos ningún dato ni ningún conocimiento a nivel local de que haya habido un acuerdo más allá".