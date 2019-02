Kim Sardasian marca el Antroxu más reivindicativo y ecologista

La edición del Antroxu 2019 ya calienta motores. La sardina Kim y su acompañante Rosi la Remalladora no están dispuestas a perder el tiempo y arengaron a los presentes en pro del cuidado medioambiental con expresiones como "si quieres ser fantástico no uses tanto plástico", "no seas tan guarrillo usa el cubo amarillo", "importan los lugares, protege nuestros mares" o "gestiona tu basura, no seas cara dura" para terminar aconsejando "los plásticos a reciclar no los tires nunca al mar"...

El Antroxu gijonés arranca como es habitual con la noche de comadres el jueves 28 de febrero. Del 1 al 5 de marzo se celebrará el programa habitual con pasacalles charanguero y coplas de Jerónimo Granda el viernes. Todo después de un pregón en el que habrá mención expresa a la defensa de la candidatura sidrera como patrimonio inmaterial de la Unesco. El fin de semana el turno será para las charangas y desfile infantil, el lunes desfile de antroxu y verbena en Begoña desde las diez de la noche y el martes, velatorio.

Más programa

La cita de este año llega con cambios. Es la primera ocasión en que la sardina anfitriona repite presencia al año siguiente. Tras superar la pérdida de su madre, Kim busca nuevo nombre más acorde a su nuevo carácter reivindicativo. En esta aventura cuenta con la compañía de Rosi, la encargada de salvarle la vida tras un peligroso encuentro con una argolla de plástico. De ahí la concienciación medioambiental como eje de esta fiesta de interés turístico regional.

A estas modificaciones se suman novedades como la incorporación de una sesión vermú a cargo de arte en la calle el sábado a la una y media de la tarde tras la primera entrega del desfile infantil de disfraces en su fase de escenario en el Jovellanos. La patronal Otea se suma al programa con menú de antroxu compuesto de pote asturiano, picadillo, frixuelos o picatostes.

