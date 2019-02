El Gobierno "implora" a Arrecife que ceda ya el suelo para vivienda pública

Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) ha sacado a concurso público la adquisición, en régimen de compraventa, de 180 viviendas destinadas a facilitar un recurso habitacional temporal a familias que se encuentren en situaciones excepcionales de exclusión. Según ha explicado esta mañana la Directora General de Vivienda del Gobierno de Canarias en Hoy por Hoy Lanzarote, de esas 180 viviendas se van adquirir alrededor de 25 viviendas en Lanzarote.

Esto se suma a las cuatrocientas que tiene previsto construir en Maneje, sin embargo, el Gobierno de Canarias vuelve a denunciar que Arrecife todavía no ha cedido el suelo. "Un ayuntamiento como el de Arrecife no se puede permitir no haber cedido el suelo para la construcción de cuatrocientas viviendas sociales, donde hay una situación de emergencia", ha explicado Pino De León. "Le pido por favor al Ayuntamiento de Arrecife que nos haga la cesión efectiva del suelo, lo imploro, para que el Gobierno pueda sacarlo directamente a boleto para la redacción del proyecto", añade.

En este solar el Gobierno de Canarias tiene prevista la construcción de cuatrocientas viviendas sociales / Cadena SER

"El gobierno tiene disponibilidad presupuestaria para hacerlo", ha dicho Pino de León, que ha descrito la situación de la capital de Lanzarote como una situación "trágica" ante la emergencia habitacional que se vive en Arrecife. De León pide encarecidamente al Ayuntamiento de Arrecife que termine los trámites para la cesión de suelo, que va a permitir la construcción de cuatrocientas viviendas sociales en la zona de Maneje.

Lo cierto es que Eva de Anta ha repetido en varias ocasiones desde hace meses que los últimos trámites estarían listos muy pronto, sin embargo, según Vivienda, todavía no se ha hecho efectiva la cesión. Según explica Pino de León, hay una serie de requisitos que el Ayuntamiento de Arrecife no ha cumplido. Por ejemplo, el ayuntamiento cede una parcela, pero no es una, son tres. "El Ayuntamiento tiene corregir una serie de cosas que son fáciles de hacer", ha explicado Pino de León, que asegura no entender por qué todavía no se han terminado estos sencillos trámites.