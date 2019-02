La ruptura de C’s con el PP en el Ayuntamiento de Málaga es teatro, claro está. No por la ruptura debido por ese feo asunto de los expedientes urbanísticos que se dejaban morir para que no hubiera sanciones ni derribos, que tendrá consecuencias hoy mismo para el proyecto de la Universidad Católica, sino por romper a tres meses de las elecciones, ya sin efecto para el mandato. Era previsible que De la Torre no cediera. ¿Por qué esta vez iba a ser una excepción? Siempre se ha desprendido de cargos polémicos cuando él ha decidido, nunca a instancia a de otros. Este Ayuntamiento, por razones obvias, parece más cerca del personalismo que del pluralismo.

Hasta ahí, pues, todo normal. Pero dentro de 4 meses se negociará el nuevo gobierno municipal, con seguridad sin mayorías, y la cosa se puede complicar. Y mucho.

Si De la Torre, para evitar problemas de pactos, no incluyese en la lista a Porras&Pomares –escrito así parece una mítica pareja de delincuentes, como Bonnie&Clyde o Burke&Hare, pero solo son dos concejales con pocos escrúpulos políticos– sería como admitir que debió destituirlos. Y, por tanto, que si no lo hizo fue por capricho personalista. Ese es un mal mensaje preelectoral, digamos que combustible.

De modo que lo previsible es que sí los incluya; por más que incluir a los dos imputados por ese asunto feo de las licencias no deje de ser otro mensaje combustible.

Ahora bien, si de la Torre efectivamente incluye a Porras&Pomares, no habrá ninguna excusa para que Ciudadanos pacte. Romper ahora y tragar en cuatro meses sí daría una imagen corrosiva del oportunismo de Cassá. Por tanto, De la Torre estaría cerrándose la ruta natural para hacer gobierno con C’s. En ese caso, De la Torre quedaría a expensas de que Vox logre un gran resultado. Claro que eso, además de ser difícil, resultaría comprometido para alguien que acaba de presumir de “centro con sensibilidad de centroizquierda”. Sí, birlibirloques más raros se han visto, pero desde luego esto sería nivel pro. Y también combustible.

Lo que suceda con Porras&Pomares, salvo que se desactive el procedimiento judicial, puede tener consecuencias más allá del titular de campaña. El menor coste parece estar en sacarlos de las listas para no cerrarse a Ciudadanos, y soportar las críticas. Pero con De la Torre más vale no arriesgar dinero apuestas. En fin, a la tediosa rutina de las victorias desde hace casi un cuarto de siglo, le ha salido un sudoku interesante. Veremos.