El Arzobispo de Toledo valora la valentía del Papa Francisco contra la pederastia

El Arzobispo de Toledo se muestra partidario de llegar hasta el fondo para esclarecer los casos de pederastia que afectan a la iglesia. Preguntado por la primera cumbre sobre los abusos sexuales en el seno eclesiástico, Braulio Rodríguez ha manifestado que hay que hacer un esfuerzo mayor para que esa lacra no exista en la iglesia, "que no es el único lugar donde existe, aunque para muchos lo parezca". Cree que el Papa ha sido valiente al querer erradicar ese problema y en ello está de acuerdo. No sólo desde la prevención, decía, también a través de una educación sexual adecuada porque le preocupa igual sea quien sea el pederasta, un pecado que puede afectar a todos los cristianos. Es un problema mundial y este encuentro al más alto nivel de la jerarquía eclesiástica es una medida más para erradicarlo.

Lo ha dicho durante la presentación de la Fiesta por la Mujer y la Vida que se celebrará en Toledo el próximo sábado 23 de febrero. Incluirá diversas actividades como una carrera, actuaciones musicales y mercadillos solidarios. El dinero recaudado servirá para mantener el proyecto Mater que, desde 2015, ha ayudado a que nazcan 83 bebes de madres que se veían abocada al aborto.

Ocasión que también le ha servido para manifestar su oposición a la ley que lo regula en España. Dice que hace falta valentía y acompañamiento para que la solución para muchas mujeres que se quedan embarazadas no sea abortar. "Cualquier atentado contra la vida humana nos parece mal y no es una solución la ley del aborto" ha dicho. Preguntado por la vuelta de este asunto al debate político, ha dicho que los católicos tienen que mantener su postura pero entiende que en una sociedad plural haya quien piense distinto.

El Arzobispo ha aprovechado para condenar la violencia sobre la mujer y "que sigan muriendo mujeres injustamente" aunque no comparte la "ideología de genero" como solución a la desigualdad.