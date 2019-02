Darpón no dimite pero no descarta dejar el cargo si es reprobado

El consejero de Salud Jon Darpón no va a dimitir, no al menos de momento. Asegura sentirse respaldado por el lehendakari y se aferra a que “todavía no hay ningún hecho probado, ni ningún responsable político investigado”.

Darpón ha vuelto a defender su gestión de la crisis por las presuntas filtraciones en la OPE de Osakidetza en su primera comparecencia tras hacerse pública la acusación de la Fiscalía que, entre otras conclusiones, imputa un delito de revelación de secretos a tres jefes de servicio y señala responsabilidades de otros tres altos cargos de Osakidetza que dirigieron el controvertido proceso selectivo.

"El consejero de Salud, Jon Darpón, no ha mentido en ningún momento. ¿Me siento respaldado al 100% por el lehendakari? Mire, yo trabajo en el gobierno y si no estaría respaldado no estaría delante de usted” ha respondido el consejero a una de las numerosas preguntas que se le ha formulado sobre su futuro.

Sin embargo, Darpón se ha mostrado ambiguo y no ha querido aclarar su futuro en el caso de que el Parlamento vasco apruebe su reprobación a iniciativa de Elkarrekin Podemos.

“Cuando se produzca tomaremos las decisiones. No sé lo que va a ocurrir. Usted dice que voy a ser reprobado. Podría ser, Cuando se produzca lo valoraremos " ha asegurado Darpón dejando así una puerta abierta a su salida.

Entre tanto, ha asegurado que su empeño pasa por culminar la OPE y poner en marcha un nuevo modelo de oposición.

Darpón ha anunciado que los servicios jurídicos de Osakidetza están estudiando el alcance del escrito de acusación de la Fiscalía y expresamente “si cautelarmente deben ser suspendidos o no” los tres profesionales investigados, de los que dos forman parte de los tribunales de la OPE.