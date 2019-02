Anquela: "Tuvimos calma y creímos en nuestro trabajo"

El Real Oviedo tendrá este sábado la oportunidad de seguir con su espectacular racha en 2019, que hasta la fecha le ha permitido sumar 18 puntos de 21 posibles. En este nuevo año son en total seis victorias en siete encuentros y una dinámica que le permite soñar con cotas mayores, aunque el discurso dentro del equipo suele ser el de partido a partido, como repitió hoy Juan Antonio Anquela: "Vamos mejorando, pero en el fútbol todo es momentáneo. Cada semana hay un nuevo examen. Ahora si coges la racha mala luego te va a costar muchísimo más engancharte otra vez. Veo al equipo bien, perfecto para competir el sábado. Y a partir de ahí hay que resetear y ver en qué modo empezamos. Intentamos ganar en todos los sitios donde vamos. Siempre lo digo. Desde la humildad y respeto al rival, estamos capacitados para competir con cualquiera".

"Antes no íbamos mal. Pero hubo partidos donde echamos todo al traste en cuanto al nivel de goles a favor y en contra. Tuvimos calma, creímos en nuestro trabajo. Ahora a ver si somos capaces de seguir así y, si nos dan un revés, levantarnos. Al principio perdimos partidos que no debíamos haber perdido jamás, salvo en uno o dos dimos buena imagen en todos", añadió el entrenador del Oviedo.

Los azules afrontarán una auténtica prueba de fuego porque se medirán en el Carlos Belmonte a un Albacete que es el actual líder de la categoría y que todavía no conoce la derrota en su estadio. Los manchegos, como locales, han cosechado siete victorias y seis empates. En total, tan solo ha perdido tres encuentros en toda la temporada, uno de ellos ante el Oviedo. Los otros dos equipos que consiguieron doblegar al conjunto de Ramis fueron Málaga y Dépor.

"El Albacete está ahí arriba porque hace las cosas bien, con mucho criterio. Es un equipo que defiende muy bien y en ataque tiene muchos argumentos. Muy buen equipo. Tiene una delantera maravillosa, su calidad está más que demostrada. Pero no es solo eso, tiene muchas cosas. Como un buen equilibrio defensivo... Es que insisto, ellos están los primeros. Tenemos que ser fuerte en todas las parte del juego y se empieza por atrás", resaltaba Anquela.

Por último, también quiso destacar el cambio que tuvo el equipo de la primera parte a la segunda contra el Alcorcón, que finalmente les fue suficiente para llevarse los tres puntos: "Si el partido del otro día es en octubre lo perdemos seguro. Estábamos deseando llegar al descanso para corregir errores. Y lo hablamos. Si estamos tranquilos se puede ganar. Lo hicimos mejor que en la primera y esa acción cayó de nuestro lado".

El jienense ahora está pendiente del estado físico de Sergio Tejera que no se pudo ejercitar hasta hoy debido a unas molestias sufridas en el encuentro ante el cuadro alfarero: "Tenía un golpe del domingo y tenemos que ir con preocupación. Hoy ha entrenado y esperemos que esté en condiciones. Veremos mañana cuando hagamos algo más fuerte", comentó el entrenador andaluz. Tanto el mediocentro catalán, como Ramón Folch y Javi Muñoz están a una tarjeta amarilla de la sanción, un hecho que también inquieta al cuerpo técnico: "Me preocupa, pero no tengo solución. Tener paciencia y esperar. Y lo que tenga que ser, será".