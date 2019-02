Al mirar la obra del artista Txomin Badiola, me hace pensar en la duplicidad de las cosas, en su capacidad para lograr diferentes realidades con materiales muy similares.

No puedo saber que sienten los hermanos o hermanas al verse parecidos, porque no los tengo, por eso pienso que me he perdido algo en la vida.

Pero me voy a aferrar a mis dos ojos, oídos, manos, pies y voy a observar cómo se relacionan con su doble. Ellos me enseñarán la manera de convivir en un mismo cuerpo, de poder expresarse individualmente y de ser un todo cuando sea necesario